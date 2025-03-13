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广告网络将广告商与网络和应用程序发布商联系起来，整合这些平台的广告库存，并使其与广告商的需求保持一致，以简化数字广告购买流程。这为广告商提供了潜在广告展示位置的单一来源，并为发布商提供了其网站的货币化选项。对于广告商来说，广告网络会显示可供购买的库存。对于发布商来说，他们打包库存以最大限度地提高其对广告商的吸引力和盈利能力。作为中介，广告网络将广告商活动管理与发布商广告管理软件连接起来，确保这两个系统都与广告网络集成。