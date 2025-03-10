找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
广告网络将广告商与网络和应用程序发布商联系起来，整合这些平台的广告库存，并使其与广告商的需求保持一致，以简化数字广告购买流程。这为广告商提供了潜在广告展示位置的单一来源，并为发布商提供了其网站的货币化选项。对于广告商来说，广告网络会显示可供购买的库存。对于发布商来说，他们打包库存以最大限度地提高其对广告商的吸引力和盈利能力。作为中介，广告网络将广告商活动管理与发布商广告管理软件连接起来，确保这两个系统都与广告网络集成。
提交新应用
Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv是一个专为创作者设计的平台，提供新闻通讯管理、发布、受众管理和盈利工具。
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty是一个绩效营销网络，连接广告客户与分支机构，提供跟踪和分析工具以优化会员营销活动。
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking是一个广告平台，提供创意个性化和分析工具，帮助企业高效管理和分发动态广告。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一个由迪士尼支持的内容体验平台，帮助出版商和品牌通过网站提供个性化互动，轻松创建新体验。
PubScale
pubscale.com
PubScale是一个为移动发布者设计的统一仪表板，帮助他们获取用户并通过多种产品实现广告收入的增加。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Performcb
performcb.com
Performcb是一个会员营销平台，连接发布者和广告商，支持多种收益模型，帮助优化营销策略并赚取佣金。
Adapex
adapex.io
Adapex是一个帮助出版商有效货币化广告库存的综合平台，提供广告展示、实时数据监控和收入管理工具。
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD是一个广告网络，专注于亚洲流量，提供多种广告格式和灵活的定向，旨在帮助用户提升在线销售和广告效果。
AdPushup
adpushup.com
AdPushup是一个广告收入优化平台，帮助网站发布者通过技术和分析工具提升广告收益，恢复损失收入，提高广告策略。
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla 是一个高科技自助广告网络平台，通过反欺诈和反垃圾邮件系统提供优质流量。该网络向广告商和出版商提供服务。创建广告活动只需点击几下 - 用户友好的界面非常直观，活动审核最多需要 10 分钟，支持团队 24/7 全天候工作以解决任何问题。 ClickAdilla 每天为其用户带来超过 4.5 BLN 的展示次数，覆盖 240 多个地理区域（包括第 1 级）。我们每天为超过 15,000 名客户提供流量。 Traffic DSP是一项允许广告商集成第三方流量源并通过ClickAdilla的界面管理其广告账户的服务。 ClickAdilla 的用户友好界面使您能够查看透明的统计数据、优化并接收有关营销活动绩效的所有信息。使用 Traffic DSP，您可以直接从来源获得流量，而无需支付过多的利润。
Publift
publift.com
您的网站是独一无二的。您的广告策略和技术也应该如此。借助 Publift，您可以将千篇一律的方法换成专为您的网站量身定制的深入且个性化的广告策略。 您的网站是独一无二的。您的广告策略和技术也应该如此。采用千篇一律的方法和自我管理来实现深入且个性化的广告策略。根据您的用户、渠道、增长和计划量身定制。
Viztrade
viztrade.com
Viztrade 让复杂的数字广告变得简单。我们完全可定制的白标自助广告平台使销售广告库存变得容易。我们与世界各地的媒体所有者合作，简化广告销售流程。我们在媒体所有者的广告服务器中自动创建广告订单，使广告商能够构建自己的创意资产，为每个活动提供详细的分析，并减少广告运营所需的资源量。 Viztrade 消除了与创建数字营销活动相关的所有繁琐任务，因此媒体所有者可以专注于创造收入。