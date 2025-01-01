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最热门 最近添加 基于帐户的网络和内容体验软件 - 最热门应用

基于帐户的网络和内容体验软件使企业能够大规模生成定制的品牌在线和内容交互，从而增强基于帐户的营销计划的成果。该软件使营销人员能够制作和传播针对个人帐户量身定制的内容，从而加快销售流程。它通过定制文本、品牌元素、号召性用语、图像等来实现这一目标，并在公司网站上为每个目标帐户显示独特的内容。此外，该软件还可以帮助营销人员跟踪每个帐户的页面浏览量和转化次数，在他们与网站和内容交互时提供有价值的见解。