基于帐户的网络和内容体验软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
基于帐户的网络和内容体验软件使企业能够大规模生成定制的品牌在线和内容交互，从而增强基于帐户的营销计划的成果。该软件使营销人员能够制作和传播针对个人帐户量身定制的内容，从而加快销售流程。它通过定制文本、品牌元素、号召性用语、图像等来实现这一目标，并在公司网站上为每个目标帐户显示独特的内容。此外，该软件还可以帮助营销人员跟踪每个帐户的页面浏览量和转化次数，在他们与网站和内容交互时提供有价值的见解。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款软件和云服务，能将PDF转换为带翻页效果的交互式在线出版物，适用于创建数字营销材料和提高客户参与度。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Folloze
folloze.com
Folloze 是一个B2B买家体验平台，帮助市场团队通过个性化内容提升用户参与度和互动。提供内容策划与分析功能。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个平台，可以集中和管理内容，从而为目标客户创建个性化的数字体验，提高参与度和转化率。
xiQ
xiqinc.com
xiQ是一个基于个性探索的销售与营销平台，利用神经科学、心理学和AI来洞察买家心理，提供个性化销售支持和实时内容。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一个将静态PDF和演示文稿转换为交互式内容的平台，提升用户参与度，不需编码。
Hushly
hushly.com
Hushly是一个全功能的转换云平台，提供内容个性化、网站定制和潜在客户管理工具，旨在提升B2B营销效果。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite是一款内容管理和销售支持软件，帮助团队存储、组织、分发和跟踪内容，优化客户参与和策略。
Propensity
propensity.com
Propensity是一个为小型B2B团队设计的账户营销平台，简化了利益数据的使用，帮助生成目标账户和潜在客户列表。
TrenDemon
trendemon.com
TrenDemon是一个网络个性化和基于账户的旅程协调平台，帮助企业优化客户体验并提高营销活动的绩效。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow是一个工具，允许用户创建交互式内容，如测验和计算器，帮助企业获得和管理潜在客户，提高参与度。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 是一个 B2B 内容智能平台，提供个性化内容体验，支持基于帐户的营销，优化客户互动和内容策略。
Recotap
recotap.com
Recotap是一款AI驱动的ABM平台，帮助B2B营销人员大规模运行针对性和个性化的客户营销活动。
Proof
useproof.com
Proof应用程序可在您的营销漏斗中增加访客信任，创造紧迫感，平均每个页面提高10-15%的转化率。