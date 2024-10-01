基于帐户的编排平台 - 最热门应用 - 毛里求斯 最热门 最近添加

基于帐户的编排平台为企业提供了集中式解决方案，以简化基于帐户的营销工作，促进销售和营销团队之间的协调。这些平台在帮助公司瞄准特定客户、实施有效的基于客户的营销 (ABM) 活动以及评估和完善策略方面发挥着至关重要的作用。其功能的核心是提供统一的帐户列表管理，从而可以对公司的目标帐户进行优先级划分和细分。 通过利用这些平台的功能，营销和销售团队可以专注于识别和培养最有前途的业务客户。此外，基于帐户的编排平台有助于执行多渠道活动。它们通常属于以下一类或多类：基于帐户的直邮软件、基于帐户的广告软件以及基于帐户的网络和内容体验软件。值得注意的是，虽然软件可以提供基于账户的执行能力，但它不一定构成一个全面的ABM平台。