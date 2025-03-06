找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
基于客户的营销 (ABM) 软件将重点从广泛的品牌推广和潜在客户开发策略转移到在部署个性化营销活动之前确定高价值目标客户，彻底改变了营销和销售运营。借助 ABM 软件，企业可以简化潜在客户识别和资源分配的艰巨任务，以培养最有前途的客户。通过利用 ABM 软件，用户不仅可以生成经过仔细审查的销售线索，还可以定制独特的购买旅程、扩大客户终身价值，并在现有渠道中培育更多机会。 潜在客户数据与尖端客户体验技术的集成使组织能够执行基于帐户的一致营销策略。营销和销售团队之间的同步确保了与公司总体目标的一致性。 ABM 软件可实现多种功能，例如获取新帐户、培育现有帐户以及扩展企业级关系。 此外，某些 ABM 解决方案还提供与第三方销售和营销应用程序的无缝集成，包括营销自动化平台和客户关系管理 (CRM) 系统。这种互操作性提高了通信目标和优先级的精确度，从而优化了与关键客户的互动。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
6.75亿+会员|管理您的专业身份。建立并与您的专业网络互动。访问知识，见解和机会。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家为营销专业人士开发在线 SEO 工具和免费教育材料的软件公司。 Ahrefs 一体化 SEO 工具集可以帮助您： - 竞争对手研究：揭示竞争对手的有机关键字、反向链接策略和 PPC 关键字 - 链接建设：在您的利基市场中找到最强的反向链接机会 - 关键字研究：获得最大程度的相关关键字创意和看看排名有多难 - 网站审核：查找您的网站存在哪些 SEO 问题并了解如何解决它们 - 内容研究：发现任何主题上最受欢迎的内容，并为您自己的内容找到最佳创意 - 排名跟踪：跟踪您与竞争对手的搜索排名 - 提及监控：每次您或您的品牌在网上被提及时都会收到电子邮件提醒。 Ahrefs 数据库拥有超过 110 亿个关键字和超过 4000 亿个索引页面。这就是 Ahrefs 能够为其用户提供最大数据准确性的原因。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一个查找私营和上市公司商业信息的平台。 Crunchbase 信息包括投资和融资信息、创始成员和处于领导地位的个人、并购、新闻和行业趋势。 Crunchbase 网站最初是为了跟踪初创公司而建立的，包含全球范围内上市和私营公司的信息。 Crunchbase 通过四种方式获取数据：风险项目、机器学习、内部数据团队和 Crunchbase 社区。公众可以向 Crunchbase 数据库提交信息。这些提交的内容需要经过注册、社会验证，并且在接受发布之前通常会经过主持人的审核。 维基百科社区于 2019 年 3 月弃用其作为来源。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
SEMrush
semrush.com
Semrush是领先的在线可见性管理SaaS平台，它使企业能够在全球范围内运行搜索引擎优化，点击付费，内容，社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush为公司提供了跨各种营销渠道的广告系列的见解和解决方案。 Semrush，拥有超过87,000个付费客户。 Semrush数量：-808m桌面域配置文件和3210万的移动域配置文件 - 超过43万亿个反向链接和超过250亿的URL每天爬行，超过243亿个关键字和2000万个关键字的想法 - 财富500强公司中的30％ - Semrush作为他们的首选营销工具
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信赖的软件市场。每年有超过 9000 万人（包括所有财富 500 强公司的员工）使用 G2 根据真实的同行评审做出更明智的软件决策。数千家各种规模的软件和服务公司与 G2 合作，建立声誉、管理软件支出并发展业务。
Similarweb
similarweb.com
通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
WebCatalog
webcatalog.io
使用WebCatalog桌面将网站变成桌面应用程序，并访问Mac，Windows的大量独家应用程序。使用空间来组织应用程序，轻松地在多个帐户之间切换，然后以前从未像现在这样提高您的生产力。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一个强大的 SEO 工具包，最适合中小型机构和内部团队。独特且先进的数据集可帮助 SEO 专业人员制定和执行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供专用工具来自动化每项主要 SEO 任务，包括关键词和竞争性研究、内容创建和优化、技术网站审核、页面优化、反向链接分析和监控、位置跟踪、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技术为用户提供独特的见解和建议。提供高质量、准确的数据是SE Ranking的首要任务之一，SE Ranking团队不断扩展数据集并微调数据处理算法，以提供用户可以依赖的数据。团队可以从 SE Ranking 的自动报告、白标和协作项目管理中受益。大多数订阅计划包括为团队成员提供的额外用户席位和无限的项目，以满足所有客户的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 专为中小型营销机构设计，提供无限的报告、潜在客户生成小部件、WL 和额外的客户席位，以帮助机构更好地展示其可交付成果。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一个也是唯一一个 B2B 销售线索实时搜索引擎。超过 350,000 名用户和数万名总统俱乐部奖获得者使用 Seamless.AI 为他们需要销售的任何人查找经过验证的手机、电子邮件和直拨电话。刚刚宣布：Seamless.AI 的买家意向和工作变动！ Seamless.AI 刚刚发布了买家意向数据，因此您可以通过联系当前市场上准备购买您的产品或服务的帐户来比以往更快地构建渠道。 Seamless.AI 的工作变动让您可以接触到任何已经改变角色或跳槽到新公司的人，这样您就可以在这个关键时刻与客户和潜在客户联系，而不会失去联系。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
RocketReach
rocketreach.co
全球超过 1800 万家企业信任 RocketReach，其中包括苹果、迪士尼、谷歌、亚马逊、Facebook 以及标准普尔 500 强企业中 95% 的企业。借助 RocketReach，您可以利用全球最大、最准确的数据库构建联系人和公司名单。电子邮件和直拨电话。解决从广告定位、联系信息、数据库细分和招聘等广泛的业务需求。今天免费试用。
Apptopia
apptopia.com
移动世界的可操作数据——我们提供世界上每个移动应用程序和发布商的性能数据。这些数据点可通过 API 和/或我们直观的网络工具获得。我们不仅为您提供数据，我们还为您提供答案。移动发行商和开发商、服务提供商和投资者每天都使用我们经济实惠的竞争情报工具来了解和监控竞争对手、为业务战略提供信息并识别新兴消费者的兴趣和趋势。 Apptopia 的独特之处在于它还能够提供 SDK 识别和分析、类别级别分析以及可定制的行业报告。我们还提供一整套用户获取工具。效果数据（适用于 50 多个国家/地区）包括下载量、DAU、MAU、会话数、排名、用户保留率、跨应用使用情况、SDK 分析、IAP 收入、广告收入、广告印象等。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款软件和云服务，用于创建和存储具有翻页效果的专业在线出版物。将您的 PDF 转换为交互式活页簿，并为您的客户制作引人入胜的营销材料。以交互方式展示您的文档：添加链接和视频以提高客户参与度，并通过链接无缝共享活页簿。 它使您的 PDF 电子书、电子目录、数字手册、年度报告、演示文稿、杂志和销售宣传材料具有交互性。 179 个国家/地区的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 创建易于使用的在线文档、通过网络交付内容并改进沟通流程。该服务适用于桌面和移动设备，并且可以与 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系统集成。 FlippingBook 帮助小型企业和大型知名品牌，例如联合利华、万豪、英特尔、卡地亚、FOX、雀巢。
&Open
andopen.co
&Open 是一个全球礼品平台，精心采购礼品、自动发送礼品并处理从始至终的所有物流。我们通过更好、更快、更轻松的企业礼品帮助品牌建立忠诚度并提高保留率。立即预订演示或与我们的礼品专家交谈，找到适合您的解决方案。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜索数据，并使用图表、分类、情感分析等功能来提供进一步的信息和分析。 Brandwatch 可以访问超过 8000 万个资源。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用于提高网站排名的一体化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的页面 SEO 审核、反向链接分析和链接构建工具，以及排名跟踪。用于内容优化的 TF*IDF 工具和关键字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一体化 SEO 软件。页面SEO审核：抓取网站的所有链接页面，收集并清晰显示页面优化的错误或问题。每个分析都包含有关如何解决问题和优化的详细信息和提示。为了持续审查网站并跟踪优化进度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取后提供详细报告，并在出现严重问题时通知用户。反向链接分析：有关网站反向链接、锚文本、引用域等的详细报告。此外，定期更新的关于新反向链接和丢失反向链接的报告为页外 SEO 的这一部分提供了可操作的见解。竞争对手分析和链接建设建议完成了该模块。排名跟踪：每日更新您的关键字的桌面和移动 Google 排名数据。使用关键字标记等高级功能，例如分析类别或本地化结果。通过监控竞争对手的表现来关注他们。 Seobility SEO 软件的设计明确关注质量和可用性。 Seobility 适合 SEO 专业人士以及 SEO 初学者。
Sendoso
sendoso.com
借助 Sendoso 直接营销自动化平台，打造高度差异化且量身定制的营销活动，在整个客户生命周期旅程中与买家进行深入联系，并提高销售和营销资金投资的投资回报率。
Thinknum
thinknum.com
随着经济活动在线化，新的数据踪迹被留下。 Thinknum 的专有机器学习算法实时索引公共网络，以创建超过两打结构化数据集。我们跟踪全球超过 500,000 家上市和私营公司的职位列表、员工人数、社交媒体吸引力、员工情绪、产品定价、商店位置等。客户通过 API 或用户友好的 UI 访问我们的数据。没有其他网络数据供应商可以与我们的历史和实时数据的广度、深度和质量相媲美。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Data.ai
data.ai
data.ai 是业界最值得信赖的移动洞察和分析平台。全面了解您获取、保留和吸引客户所需的移动环境，确定路线图的优先顺序，进入新市场并优化投资回报率。借助 data.ai Intelligence，您可以： • 加快应用程序下载和收入策略 • 提高应用程序评级并吸引用户回头客 • 了解应用程序使用情况在 60 多个国家/地区有何不同 • 优化您的发布策略和获取活动 • 对您的移动性能进行基准测试对抗竞争对手 data.ai 的使命是帮助客户打造致胜的移动体验并实现卓越。该公司成立于2010年，推出了第一个移动市场洞察解决方案。 2020 年，data.ai 推出了广告分析解决方案 Ascend，成为该领域第一家提供市场洞察和公司自身数据并列视图以支持关键任务业务决策的公司。这些解决方案共同构成了业界最完整的移动性能平台。所有地区和行业的 1,100 多个客户和 100 万个连接都依赖 data.ai 来推动他们的移动业务。该公司总部位于旧金山，在全球设有 12 个办事处。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 会立即将有关公司、其技术和员工的 100 多个数据点附加到您拥有的每条记录中，以便您可以更快地将潜在客户转化为客户。具体方法如下： • 与Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等无缝集成，以自动化和优化您的工作流程。 • 不再错过有价值的线索——您需要根据即时背景来评分、安排路线并加快买家的旅程。 • 缩短表单：隐藏或自动填充已知字段以提高转化率。 • 从可靠、准确的来源获取数据：根据新的业务数据采取行动——通过机器学习算法和训练有素的质量保证进行优化——不仅适用于财富 500 强企业，还适用于每家拥有网站的公司。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 帮助 B2B SaaS 营销人员提高营销投资回报率、节省日常分析的时间和精力，并针对影响渠道/收入的营销活动提供重要见解。首先，Factors 通过无代码集成汇集了所有数据孤岛 - 网站访问者数据、CRM、广告平台、Clearbit 和 Search Console 数据。通过 CRM 联系人/潜在客户识别网站上的匿名访问者后，Factors 可以提供所有营销指标的统一视图、带有投资回报率分析的多点触控归因、营销和销售渠道分析，以及为 B2B 营销人员量身定制的自动化见解。
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower 是一家市场研究公司，发明了消费者生命周期情报 (CLI)，这是一种新型市场情报，可帮助组织保持关键策略和趋势的前沿。我们的 CLI 平台向品牌展示消费者如何在全球数字经济中与公司互动，涵盖应用程序使用、购买、广告印象等，涵盖移动应用程序、社交媒体、流媒体、网站、数字支付等。 Sensor Tower 提供的负责任的见解以“由外而内”的视角补充企业数据，这些观点来自真实的人，回答了企业数据无法回答的有价值的问题。这些见解有助于制定世界顶级公司的战略。
Printfection
printfection.com
Printfection 是一个赠品管理平台，可简化赠品和品牌商品的购买、管理和分销。 Zendesk、BetterHelp、Hinge 和 Gusto 等客户使用我们轻松地将赠品发送给客户、潜在客户、员工和活动。这支持您的 ABM 工作，我们可以节省您管理赠品的时间，帮助您从赠品营销工作中实现和衡量更高的投资回报率。我们与其他赃物公司的区别实际上有数百家赃物公司和赃物网站。大多数提供简单的印刷和促销产品分发服务，即您可以将您的徽标印在一些杯子和几件 T 恤上，然后将其发送到您的办公室。大多数这些赃物公司不提供任何技术。无法战略性地向客户或潜在客户赠送赠品，无法与 Salesforce（或任何其他 CRM）集成，也无法连接到 Marketo、HubSpot、Zapier 等营销自动化工具。Printfection 是一种全方位服务、端到端赠品管理和履行平台，您不仅可以为数千种真正有创意的商品打上品牌烙印，还可以通过现有的技术堆栈战略性地将这些商品运送到世界任何地方。每个客户还拥有专门的客户经理和赠品成功团队，我们定期分享最适合活动、赠品、客户奖励等的赠品，并让您随时了解最新和最好的商品。我们提供的赠品服务很少有公司以前经历过。 SWAG 创建 浏览我们丰富的目录，其中包含数百种精彩的促销产品，或提交商品研究请求。我们根据客户需求随时向目录中添加新商品。我们的物品设置流程让您可以轻松地将徽标和公司艺术品印在任何物品上：T 恤、连帽衫、连体衣、马克杯、水瓶、扬声器、科技产品、拼图、Jenga 套装等等。我们可以打造真正有趣、富有创意的小玩意儿，例如皮纳塔、按摩床 - 继续跳出框框思考！赃物存储和仓储 我们当然可以将赃物直接发送到您的办公室或任何地点，但 Printfection 背后的真正优势在于我们将为您存储所有赃物！不再有凌乱的办公室壁橱或地牢。一旦您订购了商品，这些商品就会被运送到我们的运营中心。然后您可以登录平台并实时查看所有库存。当您想向员工、潜在客户、客户、合作伙伴或活动发送赠品时，只需点击几下，我们就会为您运送并履行所有订单。就是这么简单。 T 恤直运和印刷服务 虽然我们品牌有数百种商品，但我们确实有一些客户经常从企业 T 恤开始。我们可以在多种不同类型的 T 恤上印制您的徽标和艺术品，包括各种尺寸和面料。我们还可以代发货任何类型的定制服装，包括连帽衫、裤子、连体衣等。我们是最灵活的 T 恤代发货公司之一。赠品履行 将您的公司商品送给您的潜在客户、现有客户和员工从未如此简单。您可以将自己的赠品运送到我们的仓库以用于活动，并且您通过使用订购的任何新赠品都将为您存储。只需点击几下，您就可以将任何物品发送到世界任何地方；无论是您试图关闭的关键帐户，还是刚刚续订或帮助您进行案例研究的忠实客户。定制包装和套件 我们可以轻松创建出色的定制套件，用于新客户入职、用于您的 ABM 工作或取悦新员工。定制套件允许您用定制艺术品为包装盒打上品牌，添加定制插件和填充物，并整齐地排列您选择的任何物品。完美提供终极拆箱体验！活动代发货（代发货促销产品） 我们使向活动代发货赠品/促销产品变得异常简单。您可以发送任何您想要的物品。我们的活动包装功能意味着您的所有服装物品都将整齐地卷起来并按尺寸和性别贴上标签，因此您所要做的就是从展位的盒子中取出衬衫，就可以准备好展示了。当您的活动结束后，您只需将任何未使用的赠品寄回我们的履行中心，即可大大减少浪费的支出。如果您选择有保证的送货，您的物品将在特定日期到达。您再也不用费力地在活动中获取奖品了！ SALESFORCE 集成和营销工具集成 让您的销售代表直接通过 Salesforce 请求赠品。或者通过 Marketo、HubSpot、Intercom 或利用我们的 Zapier 集成的任何数量的工具自动赠送赠品。您还可以利用我们的 Shopify 集成建立公司赠品商店。 Printfection 是将赃物运送到世界任何地方的任何人的最简单方法。
Opensense
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集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
Nymblr
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Nymblr 是面向销售人员、营销人员和开发人员的 Ultimata B2B 联系人数据平台。通过内置的实时电子邮件验证、工作电子邮件、个人电子邮件甚至手机号码访问高质量的联系人数据。我们以客户至上的方式、标准白标选项、无限用户的全包计划以及对高质量联系数据的承诺使我们与众不同。请访问 www.nymblr.com 免费试用
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以前的 SerpBook.com — 跟踪、查明和验证 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和报告。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可帮助团队以更少的资源实现收入目标。它使用账户智能、丰富且可靠的账户级洞察来帮助您协调销售和营销活动，并将相关性注入 B2B 购买旅程的每个阶段。您将获得一个单一管理平台，连接所有情报和洞察来源以及每个销售和营销活动，因此您可以更早地发现机会，更智能地与之互动，并更快地完成交易。使用我们的客户智能、您的 CRM 和 MAP 数据、意图信号、技术图表等创建精确的受众。然后利用其他功能实现更高的精确度和控制：唯一经过优化的 B2B 广告平台可覆盖整个购买团队，通过个性化提高网站转化率，协调整个生态系统和渠道中有意义的客户互动，并衡量营销和销售活动如何推动渠道和收入。卖家甚至可以利用他们的 CRM 应用程序来获取有关联系人和公司的智能见解，并查看需求基础参与度和意向活动。借助 Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence，您可以协调所有 GTM 操作以实现低摩擦购买。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat 作为全面的 SEO 工具集脱颖而出，使您能够有效控制在线可见度。对于寻求提升排名和加强在线商业足迹的忠诚企业来说，这是一项关键资产。 Serpstat 拥有超过 50 种强大的工具，可以解决以下问题： 🔍 竞争对手洞察：识别和评估市场中的关键参与者。 📊 内容策略：评估和生成 - 获取顶级、面向排名的内容。 🚀 全面的 SEO 监督：确保在 Google 上占据首要位置的包罗万象的工具。 🌐 市场分析和情报：深入研究您的领域并采用领先者的行业最佳实践。 💡 广告和付费搜索英特尔：从竞争对手那里获取见解，以完善您的付费营销活动。 ✍️ AI 支持的内容制作和分析：轻松生成或修改文章、生成元标签、优化语法和拼写，以及从文本中提取关键字。一个全面的 SEO 平台，包含强劲营销扩张所需的一切。热更新：使用 Serpstat ChatGPT 插件解锁强大的 SEO 见解！ 🔍 发现目标 SEO 关键词并进行跨地区比较。 📊 分析关键的 SEO 指标和域反向链接数据。 ✍️ 利用 SEO 数据和 ChatGPT 协同作用来创建有效的内容和优化策略。立即使用 ChatGPT 升级您的 SEO 游戏！
42matters
42matters.com
42matters 是移动和联网电视 (CTV) 应用程序智能的领先提供商。我们最先进的机器学习算法可提供对应用程序市场的全面洞察，使组织能够建立更强大、更明智的业务。我们跟踪 12 个领先应用商店中超过 1700 万个已发布和未发布的应用程序，包括 Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、华为 AppGallery、腾讯 MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智能电视应用程序、LG Content Store 和 Vizio SmartCast 应用程序。 42matters 提供多种应用市场研究工具。我们的 API、文件转储（数据集）和基于 Web 的研究平台套件（包括 42matters Explorer、42matters SDK Explorer 和 42matters App Watchlist）使企业能够识别市场趋势、构建行业信息化的产品和服务、更高效地实施商业实践等等。我们为众多行业的公司提供关键任务情报。例如，我们帮助…… – 广告技术企业提高广告定位、最大化广告印象并打击广告欺诈。 – 销售和营销团队拓展渠道、丰富 CRM 系统中存储的数据并培养现有客户。 – 应用程序、游戏和 SDK 开发人员与竞争对手进行基准比较，并构建基于市场的路线图。 – 网络安全专业人员改进 MAM 和 MDM 实践，优化恶意软件检测，并识别恶意权限和集成技术。 42matters 成立于 2011 年，是一家私营公司，总部位于瑞士苏黎世。我们得到了 Gamma Capital Partners 和 Project A Ventures 的支持。
Metadata
metadata.io
元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 构建基于大数据的软件和工具，使领导者能够做出更好的决策并自动化计划和活动，以最大限度地利用资源以获得最佳回报。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多货币和多区域功能，有助于在全球范围内实现奖励、激励和支付计划的自动化。我们通过使用大规模工作流程的奖励积分系统，让营销和销售团队可以轻松地在整个客户生命周期中发送奖励、激励措施和电子礼物。我们与 CRM、调查工具和电子邮件工具集成，并提供 API 解决方案以直接与您的产品集成。数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。超过 2000 名客户已在全球范围内发出超过 8000 万份奖励，使 Plum 成为品牌支付的支柱。
Keyplay
keyplay.io
为雄心勃勃的 GTM 团队选择账户。如果您正在执行基于帐户的任何操作，则需要正确的帐户。 Keyplay 可帮助您精确地查找、挑选和跟踪您的理想帐户。与复杂且昂贵的 ABM 平台不同，您可以免费开始使用 Keyplay，并在几分钟内与 Salesforce 或 HubSpot CRM 集成。 Keyplay 可帮助您简化帐户选择的 3 项核心工作：1.) 查找新帐户。用精确的数据绘制您的市场地图。一种发现、保存和细分整个市场的工作流程。 2.) 选择地区和玩法的帐户。使用相似项和信号对您的 ICP 进行建模。自动评分并丰富每个帐户。 3.) 跟踪账户。与 HubSpot 或 Salesforce CRM 双向同步。 90 秒设置，具有自动字段创建和连续同步功能。您理想的帐户列表终于成为可能。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite 是一款端到端内容管理和销售支持软件，允许销售和营销团队存储、组织、分发和跟踪其内容，同时还使您能够创建和提供令人惊叹的内容体验（自定义微型网站、登陆页面、资源中心、互动体验）。借助 Paperflite，在整个旅程中跟踪您的内容，更深入地了解什么时候最有效，并了解您的潜在客户如何在多个渠道上与您的内容互动，以便您可以立即与热门潜在客户互动并培养冷门潜在客户。借助 Paperflite 的实时参与分析，了解当您的内容被访问、查看或共享时最终用户如何与内容交互，以便您始终准确地知道下一步该做什么。
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
People.ai
people.ai
People.ai 是引导企业销售团队走上行之有效的渠道和创收之路的领导者。 People.ai 企业收入智能平台可确保组织通过让合适的人员参与合适的账户来加快复杂的销售周期。通过我们的专利人工智能技术，People.ai 使销售团队能够清楚地了解每个客户中的哪些人参与，以及到底要做什么才能实现最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企业知道人们从人们那里购买商品，这就是人们从 People.ai 购买商品的原因。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，专门为电子商务公司和品牌提供竞争对手价格监控，帮助他们赢得更多销量并实现收入最大化。我们帮助在线卖家根据竞争对手的数据（包括价格、库存和品种）优化其定价策略。借助 PriceShape，您可以全面了解竞争对手的产品价格，并显示在您的个性化仪表板中。我们还专注于为用户提供适合各种需求的各种动态定价规则和策略。利用这些功能可以为我们的客户提供所需的定价灵活性，以根据他们的竞争状况改进决策。此外，我们让您有机会在 Google 购物 Feed 中使用有竞争力的定价知识。通过我们的 Feed 编辑器，您可以在 Feed 中插入价格标签，这样您就可以将广告支出定向到最具竞争力并获得良好利润率的产品上。这种对每次点击费用广告系列的智能细分将防止您在价格过高的产品上浪费广告支出，并大幅提高您的广告支出回报率。
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能强大、价格实惠且易于使用的销售智能平台。我们让 B2B 销售变得更轻松。帮助销售和营销团队在更短的时间内销售更多产品。我们的平台包括 - 买家意向数据 - 拥有超过 6.06 亿联系人的 B2B 联系人数据库 - 匿名网站访客识别 - 电子邮件/提案跟踪 我们平台的优势包括： - 帮助您的销售和营销团队进行首次联系。 36% 的销售额流向最先做出回应的供应商。 - 将勘探时间减少多达 80% 我们提供您找到困难的潜在客户所需的数据。 - 发现你隐藏的线索。我们帮助您从现有流量中获得更多潜在客户。 - 潜在客户没有回应？我们将让您深入了解前景方面正在发生的事情。我们成立于 2009 年，在佛罗里达州杰克逊维尔和佐治亚州亚特兰大设有办事处。 Visual Visitor 拥有超过 2,220 个客户和白标经销商，正迅速成为成长型公司的首选平台。
Aptivio
aptiv.io
全球最先进的自动化网络销售平台与真实买家意图相结合，通过发现最有可能转化的帐户和最短的成交路径，帮助 B2B 公司提高收入增长。 Aptivio 的先进 AI 信号可在买家周期的每个阶段识别机会的买家意图并确定其优先级，因此您的收入团队可以专注于重要的潜在客户。我们的平台在使用的前 60 天内平均增加了 25% 的销售合格潜在客户，在 6 个月后增加了 40%。借助 Aptivio 的 AI 释放管道的最大潜力。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一个人工智能驱动的销售和营销平台，可帮助全球企业通过基于帐户的营销解决方案更快地扩展规模。在单一平台中：识别和发现您的目标客户，协调与目标群体的一对一对话，通过多个渠道与他们互动，运行人工智能支持的 ABM 广告，衡量并优化所有营销活动中的 ABM 成功。以人工智能为核心的 SalesboxAI Avatar 通过全渠道双向对话自动联系、参与、资格审查和跟进目标客户，帮助公司更快、更高效地找到和保护客户。要了解更多信息，请访问：https://salesbox.ai
Kompyte
kompyte.com
Kompyte 的竞争情报自动化平台是业界唯一完全由人工智能驱动的解决方案，可解决营销和销售专业人员在跟踪竞争格局时面临的挑战。 Kompyte 自动化了最广泛的数字渠道的跟踪过程，深入广泛地进行竞争情报收集和洞察交付，帮助客户在拥挤的行业中脱颖而出并获得市场领导地位。 Kompyte 为客户提供了跟踪、编译、分析并向合适的团队提供关键的实时战略见解的工具，从而实现更好的消息传递、定位、产品开发和收入获取。
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar 屡获殊荣的广告智能解决方案可提供及时的跨媒体见解，这些见解针对那些参与媒体销售、规划或购买流程的人员。媒体销售团队依靠 MediaRadar 来开拓新业务、创建引人注目的推介并与合适的买家建立联系。代理商和营销人员使用 MediaRadar 创建最佳媒体组合、监控竞争对手并发现新的广告机会。
VisualPing
visualping.io
可视化是监控网站变化的最佳工具。只需输入您想要监控的 URL 并选择一个区域 - 我们会在检测到更改时通知您。 可视化有数百个潜在用例。您的企业可以使用 Visualping 来获取竞争情报、监管情报、合规性管理、网站 QA 和回归检测等等。 您甚至可以在个人生活中使用 Visualping 来关注工作机会、缺货产品、价格、约会、新闻和社交媒体资料。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潜在客户生成和网站个性化软件，旨在为您的销售团队提供有关网站访问者的见解，同时为他们提供独一无二的网站体验。通过我们的潜在客户开发服务，识别访问您网站的企业的名称、联系方式和用户数据。推销电话和猜测的日子已经一去不复返了，我们为您的销售团队提供已经对您的产品和/或服务表现出兴趣的热门线索。 98% 的网站访问者从您的网站上消失得无影无踪，您是不是该找出他们是谁了？通过我们新的网站个性化功能，以独特的方式对待您的网站访问者。根据公司详细信息（例如地理位置、公司规模，甚至他们的名称）为访问者提供网站的自定义视图。根据他们的素质向他们展示相关的案例研究、用例和推荐。我们构建访客队列是因为我们亲眼目睹了市场上当前软件中明显需要改进的地方。不过，请不要相信我们的话，今天就免费试用吧！
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将被动的网站流量转化为主动的潜在客户和有形的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，他们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型并共同创造新的商业效率。 他们通过以下方式做到这一点： * 利用现场机器人来推动转化之旅 * 强大的个性化功能，提升用户体验 * 公司识别以识别潜在客户 * 用户旅程映射以绘制销售周期 * 分析以了解用户 * AI根据网站内容自动回答用户问题 * 销售提醒以支持商业团队 * CRM 集成将所有内容整合在一起 * Leadoo 还配备了专门的转化专家团队，他们通过网站建立并不断优化转化旅程。 对于 800 位 Leadoo 客户，在他们的前 12 个月里，他们发现基本转化率平均增长了 74%。简而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和见解： * 识别网站访问者 * 现场激活它们 * 在他们的购买过程中培养他们 * 最终将更多的人转化为客户
inMarket
inmarket.com
在 InMarket，成为一流意味着为我们的客户提供当今最准确、最精确、基于许可、源自 SDK 的位置数据。它还意味着在重要时刻通过高度相关、及时的消息创造突破性体验，提供变革性的 360 度测量并提供消费者情报，使广告商在每次互动中变得更加智能。
N.Rich
nrich.ai
在保持预算的同时增加您的渠道。查找具有经过验证的买家意图的 ICP 帐户，通过跨渠道数字广告激活它们，并向销售人员提供热门帐户。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入团队正在使用 Albacross 的意图数据来创造更多机会并更快地增加收入。从早期认识到后期决策，您拥有揭示潜在买家所需的所有见解，让他们了解他们想要的东西，并在他们准备购买时收到通知。具体方法如下： - 提高销售效率：确定访问您网站的公司的购买意图，并在他们准备购买时通知您的销售团队。 - 消除营销中的猜测：了解哪些帐户与您的内容互动以及他们最感兴趣的内容。 - 您需要的所有数据点：我们每月跟踪全球 30 亿个事件，并每周刷新数据点。 - 无缝集成到您已经使用的技术工具 - 这不是另一个需要学习的工具。
Contify
contify.com
Contiify 提供全面的市场和竞争情报平台以及新闻 API，使企业能够收集、策划和分享有关整个组织内竞争对手、客户、行业和关键情报主题的可行见解。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
Sopro
sopro.io
Sopro 帮助企业识别合格的潜在客户并与之互动。我们的专家代表您的销售团队瞄准、研究和吸引潜在客户。通过个性化的对话式介绍，与潜在客户进行一对一的互动，旨在自然地融入您的销售渠道。我们可靠、预算友好且可扩展。欢迎来到 B2B 销售的未来。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用机器学习和全球人类研究人员网络来帮助 B2B 销售和营销团队扩展其外拨流程。世界上发展最快的公司使用 LeadGenius 来寻找并与持久客户建立联系。 LeadGenius 为 B2B 销售和营销团队提供 3 项主要服务，这些服务可以单独使用，也可以作为一个端到端解决方案使用：自定义潜在客户生成、潜在客户丰富和托管电子邮件外展。借助 LeadGenius，企业可以识别新客户、更新和改进现有潜在客户数据库，并消除出站电子邮件中耗时的步骤。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 可让您快速大规模创建上下文内容体验。通过提供相关内容来更好地与潜在客户建立联系，从而更快地达成交易。内容是每项上市行动的支柱。如果您想脱颖而出并与潜在客户和现有客户建立有意义的关系，您需要通过在正确的时间提供正确的内容来提供个性化的体验。体验管理 - 集中和组织来自不同来源的内容，以在几分钟内个性化目的地。内容集中和管理是个性化的关键。 Uberflip 是一个集中和组织所有内容的单一平台。 Uberflip 与第三方内容平台集成，因此您可以轻松导入、管理和标记您的资产。从那里，您的营销、销售和客户成功团队可以轻松访问批准的内容，并可以通过无代码拖放体验开始为每个营销活动和数字销售室构建令人难以置信的目的地。结果如何？更少的内容浪费，更快的营销活动启动，以及为潜在客户提供最佳内容的销售团队。主要功能： - 内容集成（博客、Wistia、Vimeo、YouTube、Vidyard、Brightcove） - 标签管理器和智能过滤器 - Uberflip 页面 - Uberflip 销售协助（数字销售室） - SEO 优化旅程加速 - 为每个买家创建精选内容目的地– 并通过所有渠道与他们互动。 Uberflip 使您能够通过内容推荐来推动内容消费，让访问者留在现场。借助强大的营销自动化平台 (MAP) 集成，每次与内容的交互都可以触发完美的下一步，以加速客户旅程。通过提供个性化内容来减少买家旅程中的摩擦，提高转化率并加快创收速度。