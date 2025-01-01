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基于帐户的执行软件使营销人员能够制作和传播对于执行基于帐户的营销 (ABM) 策略至关重要的定制消息传递。 ABM 是 B2B 营销中的一种集中方法，它将营销和销售团队联合起来，确定关键目标客户并部署量身定制的营销策略，将其转化为客户。 在传统营销中，潜在客户开发涉及创建内容来吸引广泛的受众，然后通过营销渠道培育这些潜在客户，以期最终实现购买。然而，许多潜在客户在到达购买阶段之前就退出了渠道。 ABM 通过优先考虑和瞄准高质量潜在客户来解决这个问题，使销售和营销团队能够集中精力吸引最有可能转化的潜在客户。 基于帐户的执行软件使营销人员能够针对目标帐户提供个性化的营销活动，从而促进 ABM 策略。这些活动涵盖各种渠道，例如电子邮件、网站个性化、定向广告、直邮和活动。 基于账户的执行软件的主要优点： * 高度个性化的营销活动：营销人员可以跨多个渠道创建量身定制的营销活动，从而增强相关性和参与度。 * 特定于帐户的内容交付：内容按帐户交付，确保消息与每个目标的独特需求和痛点产生共鸣。 * 战略内容分发：该软件有助于规划营销内容的时间和位置，优化覆盖范围和影响力。 * 销售和营销工作的协调：ABM 软件促进销售和营销部门之间的协作，确保战略的凝聚力和协调性。 * 资源优化：通过将资源集中在高转化概率的帐户上，组织可以节省时间和金钱，从而最大限度地提高投资回报率。 * 关系建立和保留：ABM 战略优先考虑与关键客户建立持久关系、培养忠诚度并创造扩张机会。 从本质上讲，基于帐户的执行软件使营销人员能够执行有针对性的营销活动，加深客户关系，并通过 ABM 策略推动持续的业务增长。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款软件和云服务，能将PDF转换为带翻页效果的交互式在线出版物，适用于创建数字营销材料和提高客户参与度。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI是一个AI驱动的销售和营销平台，帮助企业识别目标账户、进行多渠道互动并优化营销活动。
Sendoso
sendoso.com
Sendoso 是一个发送管理平台，帮助企业通过个性化赠品提升客户和员工参与度，简化营销活动。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday应用程序自动化全球奖励和激励计划，支持多货币和多地区，简化市场与销售团队的奖赏发送流程。
&Open
andopen.co
&Open 是一个全球赠礼平台，自动发送礼物并处理所有物流，帮助品牌增强客户忠诚度和留存率。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Folloze
folloze.com
Folloze 是一个B2B买家体验平台，帮助市场团队通过个性化内容提升用户参与度和互动。提供内容策划与分析功能。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
Metadata
metadata.io
Metadata 应用程序旨在消除 B2B 市场营销中的手动和重复工作，让营销人员能够专注于战略、创意和收入驱动。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 应用程序帮助用户在预算内寻找具备购买意向的目标客户，通过多渠道数字广告激活这些客户，并将热客户交给销售团队。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个平台，可以集中和管理内容，从而为目标客户创建个性化的数字体验，提高参与度和转化率。
xiQ
xiqinc.com
xiQ是一个基于个性探索的销售与营销平台，利用神经科学、心理学和AI来洞察买家心理，提供个性化销售支持和实时内容。
Printfection
printfection.com
Printfection 是一个周边产品管理平台，简化了采购、管理和分发品牌商品的过程，支持客户、潜在客户和员工的周边配送。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一个将静态PDF和演示文稿转换为交互式内容的平台，提升用户参与度，不需编码。
Opensense
opensense.com
Opensense 应用集中管理所有设备的电子邮件签名，兼容 Office 365、G-Suite、Salesforce 和其他平台。
Hushly
hushly.com
Hushly是一个全功能的转换云平台，提供内容个性化、网站定制和潜在客户管理工具，旨在提升B2B营销效果。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Kotis Design
kotisdesign.com
Kotis Design 是一个提供可扩展电商平台的应用，帮助品牌创建、销售和发货品牌商品，集成到工作流程中。
Postal
postal.com
邮政应用是一种离线互动平台，帮助B2B客户（如Outreach和Yelp）与潜在客户、合作伙伴及员工建立有意义的联系。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潜在客户生成工具，帮助企业识别网站访问者并优化销售策略。
Influ2
influ2.com
Influ2是一个基于人的广告平台，帮助B2B营销人员通过精准定位接触特定决策者，并提供广告参与分析。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite是一款内容管理和销售支持软件，帮助团队存储、组织、分发和跟踪内容，优化客户参与和策略。
PFL
pfl.com
PFL 应用专注于创建数据驱动的直接邮寄服务，提供个性化和可测量的营销解决方案，管理策略、制作、投递和效果评估。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是一家领先的账户营销和 B2B 智能提供商，利用大数据和广告自动化帮助 B2B 市场推广者接触和互动理想客户。
Propensity
propensity.com
Propensity是一个为小型B2B团队设计的账户营销平台，简化了利益数据的使用，帮助生成目标账户和潜在客户列表。
TrenDemon
trendemon.com
TrenDemon是一个网络个性化和基于账户的旅程协调平台，帮助企业优化客户体验并提高营销活动的绩效。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow是一个工具，允许用户创建交互式内容，如测验和计算器，帮助企业获得和管理潜在客户，提高参与度。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是一款为 B2B 企业提供的基于账户的平台，帮助营销和销售团队识别目标账户、实施数字广告及自动化，并评估效果。
Alyce
alyce.com
Alyce是一个AI驱动的赠礼平台，帮助企业通过个性化礼物建立关系、提升销售和品牌认知度。
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk帮助B2B公司通过数据驱动的直邮和礼品实现规模化的客户关系管理。用户可便捷发送礼品和直邮，提升客户联系。
Enthusem
enthusem.com
Enthusem是一款数字营销应用，专注于将线下营销转为线上，提供独特且高价值的个人潜在客户。
6sense
6sense.com
6Sense是一个基于帐户的营销平台，利用AI和分析工具优化B2B营销，提高销售转化率和团队协作。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 是一个 B2B 内容智能平台，提供个性化内容体验，支持基于帐户的营销，优化客户互动和内容策略。
Recotap
recotap.com
Recotap是一款AI驱动的ABM平台，帮助B2B营销人员大规模运行针对性和个性化的客户营销活动。
Madison Logic
madisonlogic.com
麦迪逊逻辑是一款平台，帮助企业识别潜在客户并通过多渠道互动优化营销，有效提升客户参与度与销售周期。
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Advertaze应用程序可以为每个目标账户创建个性化广告，并通过微观受众定位，确保仅相关购买团队可见。
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