基于帐户的直邮软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
基于帐户的直邮软件使组织能够向指定帐户内的重要联系人发送个性化的直邮或礼物。该软件可帮助企业提高目标帐户中的品牌知名度，并提高这些特定帐户的参与率。营销人员可以利用基于客户的直邮软件来发起与客户的联系，然后销售团队直接联系这些客户中的关键决策者。这种方法只是基于帐户的营销策略中的一种潜在执行方法，还有其他方法，例如基于帐户的广告以及基于帐户的网络和内容体验。公司可以根据自己的具体目标和偏好灵活地采用这些执行策略的单个或组合。
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Sendoso
sendoso.com
Sendoso 是一个发送管理平台，帮助企业通过个性化赠品提升客户和员工参与度，简化营销活动。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday应用程序自动化全球奖励和激励计划，支持多货币和多地区，简化市场与销售团队的奖赏发送流程。
&Open
andopen.co
&Open 是一个全球赠礼平台，自动发送礼物并处理所有物流，帮助品牌增强客户忠诚度和留存率。
Printfection
printfection.com
Printfection 是一个周边产品管理平台，简化了采购、管理和分发品牌商品的过程，支持客户、潜在客户和员工的周边配送。
Kotis Design
kotisdesign.com
Kotis Design 是一个提供可扩展电商平台的应用，帮助品牌创建、销售和发货品牌商品，集成到工作流程中。
Postal
postal.com
邮政应用是一种离线互动平台，帮助B2B客户（如Outreach和Yelp）与潜在客户、合作伙伴及员工建立有意义的联系。
PFL
pfl.com
PFL 应用专注于创建数据驱动的直接邮寄服务，提供个性化和可测量的营销解决方案，管理策略、制作、投递和效果评估。
Alyce
alyce.com
Alyce是一个AI驱动的赠礼平台，帮助企业通过个性化礼物建立关系、提升销售和品牌认知度。
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk帮助B2B公司通过数据驱动的直邮和礼品实现规模化的客户关系管理。用户可便捷发送礼品和直邮，提升客户联系。
Enthusem
enthusem.com
Enthusem是一款数字营销应用，专注于将线下营销转为线上，提供独特且高价值的个人潜在客户。