找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
基于帐户的分析软件提供了一套全面的指标，专门用于分析组织基于帐户的营销 (ABM) 策略的有效性。这些指标包括关键指标，例如达到目标客户的百分比以及潜在客户到客户的映射。 ABM 策略对企业来说非常有价值，因为它们使营销团队能够将资源分配给转化可能性更高的潜在客户。 通过利用基于帐户的分析工具，营销团队可以全面评估其 ABM 策略的绩效，确保他们有效地瞄准正确的潜在客户。该软件在为未来的 ABM 策略提供信息方面也发挥着至关重要的作用，使团队能够不断完善和优化他们的方法。此外，营销团队依靠基于帐户的分析软件来评估通过 ABM 计划生成的销售线索的质量，使他们能够做出数据驱动的决策并提高营销工作的整体有效性。
提交新应用
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Signals
getsignals.ai
Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI帮助B2B SaaS营销人员整合各类数据，分析营销活动，提升投资回报率，优化决策过程。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析与协作平台，帮助企业整合和分析营销、销售与产品数据，以提升业务绩效。
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack是一个B2B分析和归因平台，汇集市场、产品、收入和销售数据，帮助用户了解买家旅程和管道驱动因素。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Folloze
folloze.com
Folloze 是一个B2B买家体验平台，帮助市场团队通过个性化内容提升用户参与度和互动。提供内容策划与分析功能。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
Mutiny
mutinyhq.com
Mutiny是一个AI驱动的平台，帮助B2B公司通过个性化体验，生成潜在客户和收入。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个平台，可以集中和管理内容，从而为目标客户创建个性化的数字体验，提高参与度和转化率。
Metadata
metadata.io
Metadata 应用程序旨在消除 B2B 市场营销中的手动和重复工作，让营销人员能够专注于战略、创意和收入驱动。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 应用程序帮助用户在预算内寻找具备购买意向的目标客户，通过多渠道数字广告激活这些客户，并将热客户交给销售团队。
Hushly
hushly.com
Hushly是一个全功能的转换云平台，提供内容个性化、网站定制和潜在客户管理工具，旨在提升B2B营销效果。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潜在客户生成工具，帮助企业识别网站访问者并优化销售策略。
Influ2
influ2.com
Influ2是一个基于人的广告平台，帮助B2B营销人员通过精准定位接触特定决策者，并提供广告参与分析。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是一家领先的账户营销和 B2B 智能提供商，利用大数据和广告自动化帮助 B2B 市场推广者接触和互动理想客户。
Propensity
propensity.com
Propensity是一个为小型B2B团队设计的账户营销平台，简化了利益数据的使用，帮助生成目标账户和潜在客户列表。
TrenDemon
trendemon.com
TrenDemon是一个网络个性化和基于账户的旅程协调平台，帮助企业优化客户体验并提高营销活动的绩效。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是一款为 B2B 企业提供的基于账户的平台，帮助营销和销售团队识别目标账户、实施数字广告及自动化，并评估效果。
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd是一款综合工具，利用人工智能和机器学习收集和验证B2B潜在客户数据，简化销售外展和营销活动。
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox是一款帮助增长营销团队提升收入的平台，提供客户数据管理、AI评分、行动建议和智能细分功能。
Bombora
bombora.com
Bombora是一个B2B意图数据平台，通过分析企业研究主题的活动，帮助营销和销售团队优先目标客户并优化沟通策略。
6sense
6sense.com
6Sense是一个基于帐户的营销平台，利用AI和分析工具优化B2B营销，提高销售转化率和团队协作。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 是一个 B2B 内容智能平台，提供个性化内容体验，支持基于帐户的营销，优化客户互动和内容策略。
CaliberMind
calibermind.com
作为 B2B 战略领导者，您需要把握市场脉搏。但是，使用您的团队使用的所有工具，很难将各个点联系起来并确定您的信息是否在完美的时间与正确的受众产生了共鸣。 CaliberMind 平台可组织并理解您的数据，让您的见解更加清晰。当然，我们会进行归因、参与度评分、漏斗分析等。但我们给予营收领导者的真正礼物是能够抢在其他人之前发现问题和趋势。
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智能驱动的 ABM 平台，可帮助 B2B 营销人员大规模开展有针对性和个性化的基于帐户的参与活动。 Recotap 最适合寻求改善营销绩效的成长型初创公司和企业。借助基于 Recotap 帐户的广告解决方案，可以接触到更多决策者并保持参与，直到他们转化。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入归因平台连接来自整个上市技术堆栈的数据，为您的 B2B 客户旅程提供前所未有的洞察。从匿名的首次接触到封闭式获胜，Dreamdata 终结了猜测，并针对真正推动您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以运行基于帐户的自定义归因建模、获取每个广告活动的 ROAS、衡量内容投资回报率、基准增长、预测收入并就下一步的扩展工作做出数据驱动的决策。
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic 通过寻找采购委员会中最具影响力的成员并在整个客户旅程中与他们互动，帮助最大和发展最快的公司更快地转换其最佳客户。 ML 平台是一个全球多渠道 ABM 媒体激活和衡量平台，使企业组织内的营销人员能够利用独特的专有数据来识别最有可能购买的帐户，最大限度地提高跨多个渠道的参与度，并加快销售周期，从而对投资回报率产生积极影响。