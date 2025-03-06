Propensity

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Propensity 是唯一为小型 B2B 增长团队构建的基于帐户的营销 (ABM) 平台。我们可以轻松地使用意图数据创建有市场的客户和联系人列表，通过全渠道 ABM 活动预热这些联系人，并将每日高质量销售线索列表交给销售人员。其结果是一个自动化、始终在线的 ABM 引擎，与传统的 B2B 增长策略相比，它产生了 MQA 流和 5 倍的销售参与度 为什么选择倾向？ - 5 分钟内建立受众群体，在不到 2 周内启动 - 使用意向数据创建无限制的帐户列表 - 为每个帐户列表充分丰富联系人 - 每周热身帐户和销售联系人列表 - 程序化展示广告 - 营销电子邮件分发 - 访问访问我们的 ABM 手册库 - AI 内容生成器 - 每周与 Propensity CSM 举行会议 - 集成包括 Hubspot 和 Salesforce - 记录时间投资回报率 — 30 -180 天，具体取决于您的手册 倾向核心功能： 手册库 - 预构建的手册范围为 30 个长达 90 天 剧本编辑器 - 轻松编辑用户选择的剧本中的每个剧本 受众生成器 - 使用授权的第三方帐户级意图数据来了解买家的兴趣和行为以及购买倾向 购买圈子中内置的模型 - 创建和基于客户级别意图管理目标联系人 渠道管理器 - 跨渠道活动编排和激活 ABM 仪表板 - 客户衡量和分析，以量化提升和绩效 与营销技术和销售技术集成