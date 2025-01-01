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学术建议软件通过帮助他们设计学术计划并指导学生实现未来目标，从而为高等教育和K -12的辅导员提供支持。学校辅导员利用此软件来制定个性化学位计划，并跟踪学生向毕业要求的进步。大学和大学顾问通过确定可能需要额外帮助的人来利用这些工具来增强学生的保留。 通常，学术咨询软件包括简化各种顾问任务的功能，例如调度会议，制定课程计划，通过仪表板监视学习成绩以及为高危学生发送警报。此外，这些工具还提供记录功能，使顾问可以记录会议，跟踪学生进度并安排随访。除了学术计划之外，辅导员还可以使用该软件来帮助学生长期愿望，并使用职业规划的工具与潜在的职业道路以及大学匹配的功能保持一致，并帮助高中生找到合适的学院。
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Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
ClassLink
classlink.com
ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。
Huntr
huntr.co
Huntr是一款求职工具，帮助用户浏览工作招聘网站，保存职位，跟踪申请进度，并管理面试等重要事件。
Kinobi
kinobi.asia
Kinobi是亚洲首屈一指的大学职业中心平台，提供简历制作、职位发布、虚拟招聘会工具和校友追踪研究等功能。
Skyward
skyward.com
Skyward是一款为K-12学区设计的学生信息系统和企业资源计划软件，用于简化学校管理和增强运营效率。
12Twenty
12twenty.com
12Twenty 是一个为雇主和求职者提供连接的平台，简化招聘过程并保护用户隐私。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar是一个为高等教育机构提供技术解决方案的综合平台，支持学生信息管理和行政操作，改善学生体验和安全性。
Prepler
prepler.com
Prepler 是一款自动化的学位规划和课程 mapping 应用，帮助学生理解学位要求和课程安排，避免不必要的课程，促进按时毕业。
BridgeU
bridge-u.com
BridgeU是一个连接140个国家的大学和国际学校的应用，旨在改善学生的高等教育和职业发展。
Xello
xello.world
Xello是一款在线职业探索和教育规划工具，帮助学生了解兴趣、技能，制定实现未来目标的个性化计划。
RaiseMe
raise.me
RaiseMe是一个帮助学生为大学做准备的教育平台，通过记录成就连接学生与奖学金机会，提供大学申请过程的资源和信息。
Panorama Education
panoramaed.com
Panorama教育是一款支持学校了解和改善学生体验的工具，提供调查、数据分析和干预计划，帮助教育者识别需要额外支持的学生。
Freckle
freckle.com
Freckle是一款个性化学习应用，帮助教师根据学生水平提供数学和英语艺术的适应性练习，支持差异化教学和实时进度反馈。
CounselMore
counselmore.com
CounselMore是一款管理大学申请过程的工具，帮助教育顾问、学生和家长高效沟通与协调，简化大学准备工作。
VisitDays
visitdays.com
VisitDays帮助K-12地区和私立学校将学生与1800多所大学连接，简化寻找和沟通大学的过程，提供无限活动和在线内容。
Overgrad
overgrad.com
Overgrad是一个在线平台，帮助学生设定和跟踪大学与职业目标，探索学校选择，并与相关机构建立联系。
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