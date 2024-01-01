A/B 测试软件 - 最热门应用 - 博茨瓦纳

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该产品是业务运营中的有效协作者吗？ A/B 测试产品用户满意度的关键驱动因素包括“报告和分析”、“多变量测试功能”和“人工智能/机器学习”。这些因素是通过一种算法来识别的，该算法选择最有可能预测该类别中用户满意度的属性。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受欢迎的在线销售漏斗平台之一，用户可以快速轻松地创建精美的销售页面，将访问者转化为潜在客户和付费客户。无需技术、设计或编码经验。数百个即插即用模板触手可及。或者定制您自己的渠道。 Clickfunnels 附带培训、教程以及流畅的第 3 方应用程序、电子邮件和支付集成。用户在短短 10 分钟内就建立了工作渠道！
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等...
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
Unbounce
unbounce.com
无论您是营销专家还是新手，Unbounce 登陆页面都可以将更多访问者转化为潜在客户、销售和注册。凭借适合任何技能水平的易于使用的构建器以及人工智能驱动的优化功能，Unbounce 可帮助您在短短几分钟内创建和发布美观、高性能的页面。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
WebinarJam
home.webinarjam.com
通过唯一可生成从注册到重播的完整直播活动的网络研讨会系统，提高您的销售额和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，无需下载，是迄今为止向公众发布的对直播、事件流和网络研讨会广播最显着的改进。受到超过 50,000 名客户的信赖。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智能搜索和发现平台。我们的工程师发明了人工智能的突破性用途，以指数级更好的方式创建更好的搜索和发现。我们专有的 NeuralSearch 技术将基于矢量的自然语言处理和关键字匹配结合在一个 API 中。 Algolia 每年支持 1.75 万亿次搜索请求或每周超过 300 亿次搜索请求，使 150 多个国家/地区的 17,000 多名客户能够为其应用内用户和/或在线访问者（使用任何 Web、移动或语音设备）——通过立即大规模地呈现所需的内容。要了解更多信息，请访问 www.algolia.com。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一款开源一体化平台，可帮助工程师构建更好的产品。我们使软件团队能够在一个平台上捕获事件、执行分析、记录用户会话、进行实验和部署新功能。 - 更好的设计：强大的产品分析。多变量 A/B 实验。用户细分和 50 多个集成。 PostHog 拥有构建更好产品所需的一切。 - 构建更好：使用功能标志安全地推出新功能，使用会话记录调试问题并通过相关性分析规划新功能 - 一切都在 PostHog 中。 - 更好地开发：期望有 SDK、API、事件管道、用于深度分析的类似 SQL 的语法以及开源应用程序平台。 - 规模更佳：可用美国或欧盟托管，由 ClickHouse 提供支持。一切均经过...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.s...
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® 是一个无代码网站和登陆页面构建器，旨在帮助小型企业快速轻松地上网。该平台配备了完整的转换工具包，简化了潜在客户生成流程，以便您可以扩展和发展您的在线业务。无论您是精通技术的营销人员还是对网页设计完全陌生，Leadpages 都可以帮助您建立您和您的受众都会喜欢的在线形象。自 2013 年以来，Leadpages 一直是值得信赖的领导者，由转化营销策划团队和全球最友好的技术支持团队提供支持。为什么选择 Leadpages 来建立您的在线业务？因为您需要一个适合您的业务并像您一样努力工作的网站。借助Leadpages，您发布的每个页面都经过严格优化，以收集潜在客户并完成销售。...
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个以洞察为导向的客户参与平台，受到超过 1,200 个全球消费品牌的信赖，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信、Airtel 等。来自超过 35 个国家/地区的数字优先品牌和企业品牌使用 MoEngage 每月为超过 12 亿客户提供数字体验，每天发送 32 亿条消息。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Ma...
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO、SEO 和 A/B 测试工具 - 一套全面的套件，可提高转化率、增强用户体验并优化您的在线商店绩效。 🚀 A/B 测试工具 隆重推出 Plerdy 的免费 A/B 测试工具 - 专为电子商务和在线企业精心设计，旨在增强用户体验和转化率。轻松设置、执行和分析 A/B 测试以做出数据驱动的决策。见证实时结果并获得可行的见解来优化您的网站。 🌟 使用案例 - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 使用 Plerdy 释放您网站的全...
UserWise
userwise.io
UserWise 是适用于游戏的最先进的 liveops 引擎，使工作室能够终身留住玩家。 UserWise 借助先进的细分工具、直观的 liveops 日历、可视化营销活动构建器和可定制的框架，让您掌握主动权。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款经济实惠且可靠（是的，这是可能的）一体化移动应用程序分析工具，可对您的移动应用程序用户行为、应用程序内收入、移动获取活动和崩溃进行全面分析。它于 2013 年推出，支持全球 60,000 多个移动应用程序（例如 Azur Games、METRO、汉堡王、Brave Stars）找到可行的见解并最大化其应用程序收入。 AppMetrica 被多个行业的用户获取团队、产品经理、收入经理和分析专家使用。为什么切换到 AppMetrica： - 您需要当前产品分析工具的更多功能，即渠道、细分和用户级数据。 - 您正在将用户获取活动扩展到 Google Ads 之外，并且需要...
AutoOptimize
autooptimize.ai
通过自动 A/B 测试优化您的网站。 AutoOptimize 为您提供 50 个高性能模板 A/B 测试，经证明可以在 90 天内将转化率提高高达 30%。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一种高级实验工具，主要由想要启动高级实验的机构、开发和产品团队以及需要 IT 部门帮助最少的营销人员使用。我们脱颖而出：我们真正关心我们的客户 - 在支持和超额交付方面付出更多努力，因为我们还有内部实验团队、CRO 和数据专家为您服务。功能： A/B 测试：使用市场上先进的细分引擎之一创建实验，具有 41 个数据点：网站行为、流量来源、CRM 数据、GTM、天气 API 等。高级报告：> 贝叶斯和频率统计 >按特定目标过滤结果 > 辅助转化或线性分布 > 累积视图 > 仅共享与您的团队重要的内容：pdf 报告 > 跟踪任何事件 现场调查： > 作为弹出...
Kartra
home.kartra.com
Kartra 是一个一体化的商业平台，供经验丰富的创作者、教练和专家通过他们的知识和服务在线获利。该平台包括营销和销售数字产品所需的一切，例如电子邮件营销、会员网站、页面和结帐。通过 A/B 测试、漏斗模拟器和实时漏斗分析来预测、自动化和优化您的销售。
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我们提供两种服务选项，每种服务都包含以下优势。流体广告提供以下功能： - 使用我们的广告生成器工具创建令人惊叹的数字展示广告。 - 利用我们行业领先的地理定位和地理围栏系统，随时随地精确定位您想要覆盖的受众。 - 选择和管理您希望广告展示的渠道和网站，并密切控制您的预算。 - 通过我们深入的报告套件充分了解您的广告活动的效果，为您提供可行的见解。完全托管服务我们通过为您管理广告活动的各个方面来节省您的时间和金钱，从制作引人注目的广告到定位广告的显示位置，再到提供您了解活动效果所需的数据。我们的专业数字广告活动经理将不断确保您的活动得到优化，以最大限度地提高您的投资回报 ...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 通过基于云的企业搜索引擎提供准确的搜索结果。使用 Keyspider，您可以构建自己的定制网站搜索，无需额外的时间或成本。 Keyspider 了解客户的需求，并为他们的搜索查询提供正确的结果。该解决方案为网站提供更好的搜索体验和更高的转化率。它打算通过不遗余力的搜索即服务来重新定义客户浏览客户网站的方式。通过定制搜索提高跨媒体的相关性。
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看热门内容和冷门内容，并了解网络访问者使用热图、录音、调查、A/B 测试等工具进行的操作。
Convert.com
convert.com
A/B 测试软件 Convert.com - 专注于使用 A/B 测试软件、多变量测试软件或对比测试软件进行转化率优化的代理商和电子商务公司的最佳解决方案。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 将您的整个业务结合起来，帮助每个人更好地工作、协同工作，并通过单个基于云的系统以正确的方式工作。营销可以产生更多高质量的销售线索，销售可以达成更多交易，财务可以快速轻松地开具发票，支持可以提供卓越的服务。 Workbooks 可以随时随地在所有设备上进行安全访问，并与您当前的系统无缝集成，为您的团队提供 360 度客户的单一视图，帮助他们专注于正确的事情并获得做出决策所需的实时见解。 Workbooks 可帮助您将客户置于业务的核心，并建立持久、有利可图的关系，从而以可持续的方式增加长期收入。
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速发展的人工智能实验、个性化和功能管理解决方案提供商，帮助企业快速增加收入。
WayMore
waymore.io
WayMore是一个创新的一体化全渠道营销云平台，由许多不同的工具组成，旨在提高销售额并降低营销成本。该平台的高科技基于数据收集、分析、自动化和数字营销。 WayMore 适合所有企业，无论行业或规模如何。平台的简单设计使用户体验非常轻松。 如何？ * 将您的客户置于综合方法的中心。 * 整合您的所有数据源。借助人工智能的力量分析数据，更好地了解您的受众。 * 对受众进行微细分，以最大限度地提高参与率。 * 通过正确的渠道、在正确的时刻、以正确的内容与每个细分受众群进行沟通。 * 实施自动化以避免手动任务。 为什么？ * 将潜在客户转化为忠实客户。 * 节省时间和精力。
Landingi
landingi.com
该平台提供多种解决方案，为营销人员使用登陆页面创建营销活动的每一步提供支持：从设计，到活动的启动、集成、优化，再到转化。 Landingi 平台拥有极其直观、像素完美的拖放编辑器，您可以在其中轻松设计漂亮的登陆页面、移动页面和销售渠道。凭借 400 多个专为适应不同行业并服务于营销活动目标而量身定制的即用型模板，高转化率登陆页面的创建过程变得省时且流畅。 Landingi 提供 150 多个集成来自动化客户的工作流程、提高营销效率，并最终更快地实现目标。
Flagsmith
flagsmith.com
功能标志和远程配置服务。自信地发布功能；跨 Web、移动和服务器端应用程序管理功能标志。使用我们的托管 API、部署到您自己的私有云或在本地运行。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商务体验云，使品牌能够提供如此个性化的客户旅程，就像魔法一样。它提供了一套可推动真正个性化和数字商务增长的产品，包括： Discovery，提供人工智能驱动的搜索和销售；内容，提供无头 CMS；和 Engagement，提供领先的 CDP 和营销自动化解决方案。这些解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能优化的速度和规模相结合，实现可在任何渠道和每次旅程中实现转化的创收数字商务体验。 Bloomreach 为超过 850 个全球品牌提供服务，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
Howuku
howuku.com
Howuku 是一种行为分析解决方案，可帮助初创公司通过热图、AB 测试和调查获取有价值的客户反馈和见解。它可以帮助营销人员通过直观地显示客户在网站上点击和滚动的位置来衡量客户行为。 A/B 测试使团队能够提高内容参与度并查明表现不佳的页面。产品所有者可以获得实时反馈，比较多种设备上的吸引力，识别关键用户群并观察用户注意力，以制定优化的营销策略。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 是一个企业级电子邮件营销平台，可帮助品牌提高销量、保留客户并提高客户的终身价值。主要亮点包括易于使用的电子邮件生成器（带有拖放选项）、用于为用户定制消息的分段工具以及创建各种意图捕获表单。作为智能电子邮件工具包，企业可以使用 Kasplo 充分利用这个具有成本效益且投资回报率驱动的营销平台。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
Testeum
testeum.com
通过网络或移动应用程序提高用户保留率、用户体验和可用性。 从充满热情的众测试人员的全球网络中获取用户测试。优化您的网络或移动应用程序以获得完美的性能。
Apptimize
apptimize.com
Apptimize 是一家飞艇公司，通过 A/B 测试和功能发布管理以及移动优先的镜头，帮助品牌快速迭代，在所有数字渠道上打造令人惊叹的用户体验。由于 Apptimize 源自移动设备，因此我们特别有能力快速行动、克服巨大的工程挑战，并考虑到独特用户的用户体验。我们的用户极具创新性和智慧。我们通过消除障碍和风险，让他们快速、轻松、廉价地进行创新，以便他们能够为用户开发出更好的应用程序。我们认为实验是发现真理的关键。在 Apptimize，我们不断质疑我们的信念并喜欢获得反馈。
VWO
vwo.com
运行实验程序是很棘手的。无论您的目标是提高网站转化率还是改善用户体验，您都需要做很多事情才能把事情做好。这就是为什么 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等数千家世界领先的企业品牌都希望 VWO 来运行和扩展他们的数字实验。 VWO 是世界领先的 Web 测试和转化优化平台，使成长中的企业能够跨桌面、移动和其他设备优化其 Web 体验，从而提供独特的体验。收集用户见解、确定假设的优先级、规划路线图、进行测试、分析结果 - VWO 可让您覆盖整个 9 码。 VWO 经过精心设计，易于实验。您可以在几分钟内启动测试，无需 IT 部门的任何帮助。凭借 BS 和 ISO 等认证，VW...
Monetate
monetate.com
Monetate 使营销人员能够让客户在个人层面上感到被理解和欣赏。 Monetate 使品牌能够提供完全集成的个性化策略。以性能为中心的架构提供了著名的易于使用的界面，具有一系列功能强大的工具，涵盖构思和验证，直至提供可扩展的一对一跨渠道体验。通过卓越的体验取悦消费者，从而提高参与度、转化率，并最终提高客户终身价值。 Monetate 为 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等领先品牌以及数百个其他市场领导者带来了数十亿美元的年收入。
Upflowy
upflowy.com
拖放工具可提高转化率。创建一个流程来构建和优化您的表单、测验、调查、入职流程等。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit 是一款网络分析软件，用于自动设置、审核、维护和分析日常 Google Analytics 任务，以分析和优化在线营销活动。
Squeezely
squeezely.tech
我们以每个人都可以做到的方式，通过将客户互动转化为个性化体验来帮助企业提高转化率。 Squeezely CDP 通过三个简单步骤帮助企业大规模推动个性化： 收集 - 将所有来源的数据收集到一处。转换 - 将数据转换为段和动作，例如我们内置的智能受众和产品推荐。资本化 - 将在您的网站、电子邮件营销和广告活动中提供个性化体验。优势 快速集成 - 您将立即启动并运行 实时数据可用性 - 无滞后 大规模个性化 - 与每个客户高度相关和自动化的方法 先进的机器学习技术 - 确保最佳性能 出色的支持 - 我们我们随时帮助您实现目标 观看我们的视频：https://www.youtube.com/chan...
Splitbee
splitbee.io
使用 Splitbee 跟踪和优化您的在线业务。分析、漏斗、自动化、A/B 测试等。
Optibase
optibase.io
Optibase 是 Webflow 的终极 A/B 测试应用程序。它允许您通过精确的 A/B 测试来优化 Webflow 网站的转化率。您可以测试网站的不同版本，从副本到设计再到整个页面，并找到性能最佳的版本。 它提供拆分测试功能来促进业务增长，允许您通过拆分流量和分析性能来测试更大的设计更改。 Optibase 提供多变量测试，以找到您网站上元素的完美组合。您可以创建无限的组合并跟踪它们的表现。该应用程序与 Webflow 无缝集成，允许您为网站上的任何元素（从点击到表单提交）设置转化跟踪。 Optibase 设计为无代码友好且符合 GDPR。它不会导致任何闪烁或影响网站性能。该网站...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine 是一个完整的营销和分析平台。我们帮助您真正了解您的用户，并通过个性化内容和运行 A/B 测试来采取行动。可以免费开始使用，几分钟后即可开始使用。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一个转化营销工具包，用于通过收集每个网站访问者的联系信息、提高平均订单价值并通过有针对性的弹出窗口促进销售来充分利用每个网站访问者。它通过易于使用的构建器轻松创建高转换弹出窗口，为您提供完全的设计自由。而使用网站个性化工具，您可以根据访问者的活动历史记录、推荐来源、地理位置、设备、购物车价值、订单历史记录等轻松编辑您的网站，并通过其可视化现场编辑器将网站拆分为多个变体。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程以衡量对底线的影响。
Eppo
geteppo.com
Eppo 运行值得信赖的数据仓库本机 A/B 测试。世界一流的统计严谨性、特征管理和实验报告 - 全部集中在一个工具中。
SplitMetrics
splitmetrics.com
用于 Apple Search Ads 优化、应用发布、A/B 测试、ASO 和完全托管的应用增长的产品和服务生态系统。
DevCycle
devcycle.com
DevCycle 使开发团队能够无缝管理代码部署和功能发布。我们灵活且集成的功能管理解决方案专为开发人员设计，使团队能够完全控制其功能标志，同时防止技术债务积累。借助我们可扩展且经济高效的平台，团队可以专注于真正重要的事情——构建卓越的软件——而不会陷入功能管理的复杂性之中。 我们以前称为 Taplytics，诞生于硅谷的 Y Combinator，是为产品和营销团队提供 A/B 测试和实验解决方案，现已发展成为 DevCycle，这是一些全球最大品牌所采用的值得信赖的功能管理解决方案。我们为数百万最终用户提供服务并发起数十亿次活动，我们了解大规模运营的需求。
Statsig
statsig.com
Statsig 是领先的产品实验平台，可帮助企业利用数据快速交付并构建更好的产品。 Microsoft、Figma、Notion、Flipkart、Eventbrite、Ancestry、Headspace 和 Univision 等公司使用 Statsig 来管理功能推出、自动化实验并根据性能指标做出决策。 Statsig 由 Facebook 前工程师于 2021 年创立，支持数千项实验，影响全球超过 10 亿最终用户。 Statsig 使实验民主化，这是降低开发风险的一个重要方面，以前只有大型科技公司才能使用。
GrowthBook
growthbook.io
GrowthBook 是最流行的开源实验和功能标记平台。 GrowthBook 创建于 2021 年，是一个现代化且高度可定制的平台，可满足您的独特需求和数据结构。无需自行构建即可获得自定义内部平台的所有功能。 GrowthBook 采用最流行语言的高性能 SDK 来实现功能标记，并且其架构设计为不在关键渲染路径中。我们的 A/B 测试平台使用您现有的数据仓库，并且可以根据您的数据需求完全定制。我们支持最流行的事件跟踪工具，以及对大多数数据仓库的自定义支持 - 我们甚至支持 Mixpanel 和 Google Analytics。没有黑匣子！完全透明地了解您的数据、查看查询，甚至导出到 Jup...
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect 是 A/B 测试和优化解决方案，您可以在其中对您的想法进行 A/B 测试、发现见解并个性化整个客户旅程。
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely 是一个面向移动和 Web 应用程序的创新发现导向平台，它将大数据分析与预测建模相结合。借助 Maxymizely，您将能够提高应用程序的投资回报率、提高用户参与度和终生价值、为您的营销活动确定最成功的定位细分，并降低应用程序的低效率。 今天，您可以注册我们的分析平台并开始实时监控您的用户数据。有 40 多个令人惊叹的分析报告可以向您揭示应用程序用户的重要趋势。通过我们的实时免费演示，您可以查看系统报告和功能。 Maxymizely 3D分析是一种全新的用户评估理念。 Maxymizely的算法以用户属性和过去的用户行为为关键部分，可以对用户进行“评分”，并向您展示高质量用...
Personyze
personyze.com
Personyze 是一个全面的个性化工具包，它使用行为定位、基于人工智能的推荐和个性化电子邮件广播的强大组合，为您提供在网站上和跨渠道创建引人入胜的体验所需的一切。 Personyze 可在任何网站上运行，无论平台如何，都可以与任何 CRM、任何第三方电子邮件解决方案和任何分析解决方案集成，并附带 Google Analytics 集成和开箱即用的内部分析。 Personyze 的第一个组件是动态定位工具，它允许您定义访问者细分，并利用 Personyze 的魔力向他们展示您可以想象的任何内容，从网站上的简单视觉编辑到有针对性的电子邮件、弹出窗口或横幅，使用技术上可用的任何行为或用户变量进行...
ABlyft
ablyft.com
ABlyft 是一个为开发人员打造的 A/B 测试平台。这些功能专为经验丰富的用户和机构而设计，速度极快且极其灵活。如果您习惯在 JavaScript 和 CSS 中进行 A/B 测试，那么这就是您的工具！任何已经处理过网络实验的人都知道，大多数相关实验不能使用
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我们帮助企业提高在线转化率，允许不受限制地进行实验。凭借我们简单的方法和市场领先的技术，我们始终以客户为中心，增强数字体验。我们的技术创建于 2000 年，是市场上第一个测试和定位解决方案。从那时起，该平台呈指数级增长，自英国 Accelerate Group Ltd 于 2018 年 8 月收购 Webtrends Optimize 以来，增长速度甚至更快。我们所做的一切都专注于为客户的投资带来回报。我们所做的每一次测试都会对此进行测量和报告。我们拥有全方位的测试、分析和个性化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割测试、社交证明和产品推荐引擎、退出意图覆盖以及许多其他工具。提供客户端...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能够增强其产品和数字交互，提供独特的优化解决方案，将网络实验、功能实验和人工智能驱动的个性化功能结合在一个单一的、有凝聚力的平台中，满足所有团队的实验需求。 Kameleon 旨在支持产品经理、营销人员和开发人员满足不同的实验和功能管理需求，适合任何技术堆栈，具有 50 多个集成，并且能够进行任何自定义集成。作为一个统一的平台，Kameleoon 使团队能够创建实验，使他们能够利用基于 Web 的数据在服务器端测试中进行定位、分析和激活，而所有这些都不需要开发人员。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 标准，非常适合医疗保健、银行和保险等严格监...
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr 是在线行为个性化、人工智能和用户隐私领域的全球领导者，帮助企业提高转化率和收入、收集更多潜在客户，并在购物体验期间和之后通过个性化推荐重新定位访客。
CustomFit.ai
customfit.ai
CustomFit.ai 是营销人员喜爱的无代码网站个性化和 A/B 测试平台。它擅长为每个访问者识别和调整网站内容，有效地将转化率提高一倍。该平台的突出特点是能够提供个性化体验，而无需复杂的编码或技术专业知识。借助 CustomFit.ai，营销人员可以轻松优化其网站并在两分钟内上线，使其成为提高转化率的快速高效的解决方案。 CustomFit.ai 为营销人员提供直观的界面和强大的功能集。设置 A/B 测试、创建动态内容变体以及跟踪实时性能指标都变得简单，从而实现快速迭代和优化。该平台的智能个性化功能可确保网站访问者收到符合其偏好和需求的定制消息，从而显着提高转化率。 CustomFit....