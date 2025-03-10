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最热门 最近添加 401(k) 软件 - 最热门应用

401(k) 软件使组织能够为其员工提供和管理退休计划，同时确保遵守政府法规。这些平台用于设计公司的退休计划、选择投资选项、入职员工、管理缴款以及通过管理仪表板跟踪员工参与情况。它们还为员工提供了一个界面来管理他们的捐款、做出投资决策以及处理展期、贷款和分配等操作。与由雇主资助并在退休时提供有保证的每月福利的养老金计划不同，401(k) 计划涉及员工缴款并允许员工控制自己的投资。