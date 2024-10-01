401(k) 软件 - 最热门应用 - 毛里塔尼亚

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401(k) 软件使组织能够为其员工提供和管理退休计划，同时确保遵守政府法规。这些平台用于设计公司的退休计划、选择投资选项、入职员工、管理缴款以及通过管理仪表板跟踪员工参与情况。它们还为员工提供了一个界面来管理他们的捐款、做出投资决策以及处理展期、贷款和分配等操作。与由雇主资助并在退休时提供有保证的每月福利的养老金计划不同，401(k) 计划涉及员工缴款并允许员工控制自己的投资。
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Betterment
betterment.com
管理 401(k) 具有挑战性。这就是为什么 Betterment at Work 可以让雇主轻松提供高质量的 401(k)。从持续的行政支持和投资管理、量身定制的计划设计和简化的薪资整合——我们会承担繁重的工作，因此您无需这样做。通过 Betterment at Work 的可定制投资组合、个性化财务指导、链接到外部账户的能力以及各种补充性的财富建设、储蓄和投资工具，让您的员工能够获得易于使用、功能强大的投资和退休储蓄解决方案 - 所有这些都可以访问通过我们的移动应用程序。通过 Betterment at Work，您的 401(k) 还可以通过新功能得到增强，例如提供 401(k) 学生贷...
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc. 是一家价格实惠、提供全方位服务的 401(k) 和 403(b) 提供商，致力于帮助中小型企业轻松帮助其员工进行退休投资。 Human Interest 成立于 2015 年，总部位于旧金山，帮助各行各业的员工获得退休福利和实现财务独立。我们的解决方案旨在使公司能够提供高质量的 401(k) 作为有竞争力的福利计划的一部分，而不会给人力资源带来巨大的管理负担。雇主可以完全在线设置和管理 401(k) 计划，让员工更轻松地管理他们的退休福利。 * 适用于收入不超过 6 万美元且在 12 个月内将每笔薪水至少 8% 捐献给合格计划的合格参与者。提交表格以领取...
Vestwell
vestwell.com
Vestwell 是一种全新的数字退休平台，它改变了计划的提供和管理方式，以造福顾问、雇主和雇员等。
Guideline
guideline.com
Guideline 的全方位服务 401(k) 计划使小型企业能够更轻松、更经济地为员工提供应得的退休福利。
Tantify
tantify.com
Tantify 是一家虚拟舞台公司，提供出色的渲染效果和易于使用的平台。