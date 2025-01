401(k) 软件 - 最热门应用 - 安提瓜和巴布达

Betterment

管理 401(k) 具有挑战性。这就是为什么 Betterment at Work 可以让雇主轻松提供高质量的 401(k)。从持续的行政支持和投资管理、量身定制的计划设计和简化的薪资整合——我们会承担繁重的工作,因此您无需这样做。通过 Betterment at Work 的可定制投资组合、个性化财务指导、链接到外部账户的能力以及各种补充性的财富建设、储蓄和投资工具,让您的员工能够获得易于使用、功能强大的投资和退休储蓄解决方案 - 所有这些都可以访问通过我们的移动应用程序。通过 Betterment at Work,您的 401(k) 还可以通过新功能得到增强,例如提供 401(k) 学生贷款付款匹配,以及额外的财务福利,例如我们的学生贷款管理、529 教育储蓄和 1:1 财务辅导好处*。凭借 401(k) 和财务健康福利的现代组合,以及易于获得的教育和工具,Betterment at Work 可以帮助您吸引和留住快乐的员工,同时为他们提供实现财务目标所需的福利。 *Betterment at Work (“SLM”) 与 Spinwheel 合作提供学生贷款管理。 529 个帐户及其计划由 Betterment 外部的计划管理员和经理持有和管理。 SLM、529 和财务辅导服务仅作为 Pro 或旗舰计划中 Betterment 401(k) 捆绑产品的一部分提供;在 Pro 计划中使用需要支付额外费用,而 Essential 计划中不提供服务。