3PL 软件 - 最热门应用

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第三方物流 (3PL) 软件处理运输和仓储等外包供应链功能。对于没有自己的仓库或车队的公司，3PL 提供商可以代表他们管理这些服务。该软件允许 3PL 提供商为其客户规划、安排和监督供应链运营，客户也可以访问该系统以确保更高的透明度。 虽然一些 3PL 软件解决方案是专门为外包量身定制的，但其他解决方案可供 3PL 提供商和内部管理自己的供应链的公司使用。 3PL 软件集成在公司更广泛的供应链管理套件中，与运输管理和仓库管理系统协同工作。此外，随着电子商务的兴起，3PL软件越来越需要与电子商务平台集成。