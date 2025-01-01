Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
3D 建模软件
目录
最热门
最近添加

3D 建模软件 - 最热门应用

3D 建模软件包含旨在创建对象或角色的基本三维模型的程序。这些工具通常包括附加功能，例如用于添加纹理、照明和颜色的 3D 绘画，从而能够创建详细且逼真的模型。模型完成后，可以使用 3D 渲染和动画工具对其进行动画处理并使其栩栩如生。 电视和电影、游戏、营销和虚拟现实等行业的项目越来越依赖这些 3D 工具。图形设计师可以直接将未渲染的 3D 模型用于网站和媒体剧照。但是，专门为建筑设计、土木工程或其他 CAD 相关功能而设计的软件不属于 3D 建模软件。

提交新应用


Vectary

Vectary

vectary.com

Vectary是一个在线3D设计平台，允许用户创建和管理3D模型和增强现实内容，支持协作和多种文件格式导入导出。

Artflow

Artflow

artflow.ai

Artflow是一款AI驱动的数字绘画应用，提供多种工具和功能，适合初学者和专业艺术家进行创作和分享。

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SOLIDWORKS是一款3D CAD软件，帮助工程师和设计师创建、模拟和管理产品设计，适用于多个行业。

SelfCAD

SelfCAD

selfcad.com

SelfCAD是一款基于Web的3D建模软件，提供易于使用的工具，支持建模、雕刻、动画和3D打印准备，适合初学者和设计师。

KAEDIM

KAEDIM

kaedim3d.com

Kaedim是一个AI工具，将2D图像转换为3D模型，支持游戏、电子商务等行业，提供多种导出格式。

Coohom

Coohom

coohom.com

Coohom是一个3D室内设计平台，用户可以快速创建房间设计和平面图，支持团队协作与可视化设计。

Ready Player Me

Ready Player Me

readyplayer.me

Ready Player Me是一个跨游戏化身平台，用户可以通过自拍生成3D化身，并在600多个兼容应用和游戏中使用。

Modsy

Modsy

modsy.com

Modsy是一个在线室内设计平台，利用AI提供3D房间可视化，用户可以定制设计方案，浏览家具并直接购买。

RealityMAX

RealityMAX

realitymax.com

RealityMAX是一个免费的在线3D设计协作平台，支持远程协作、3D项目共享和AR/VR体验创建，无需编码。

Shapelab

Shapelab

shapelabvr.com

Shapelab是一款高效的3D雕塑应用，优化于虚拟现实设备，允许用户在沉浸式环境中创建详细的数字资产和模型。

TilesView

TilesView

tilesview.ai

Tilesview 是一款基于人工智能的软件，帮助客户创建理想的房间设计，支持 3D 预览和瓷砖组合，用户可保存和分享设计。

Imagine.io

Imagine.io

imagine.io

Imagine.io 是一个基于浏览器的3D内容创作平台，使用户无需专业知识即可快速生成高质量的3D产品视觉效果。

VREE Labs

VREE Labs

vree.ai

VREE Labs应用旨在通过AI和深度学习技术，将产品页面的少数图片转换为高保真3D模型，简化电商流程，节省时间和成本。

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

cmBuilder.io是一款基于云的平台，提供施工现场物流管理，支持快速工作流程、强大的模拟能力和实时协作。

Avataar

Avataar

avataar.ai

Avataar是一个AI视频生成平台，能够从产品链接中自动创建高质量视频，简化内容制作并支持品牌安全。

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Trendspek是一个基于云的资产建模和分析平台，提供3D数字双胞胎，便于远程检查和分析资产状况，优化维护策略。

Quixel

Quixel

quixel.com

Quixel是一款用于3D内容创建的工具，提供高质量纹理和模型，支持与游戏引擎无缝集成，简化开发流程。

Sibe

Sibe

sibe.io

Sibe 是一个云平台，提供安全的3D设计查看、分享和反馈功能，适用于各类专业人士和客户，支持多种常见3D文件格式。

Prontto

Prontto

prontto.co

Prontto是一款帮助用户在24小时内获取专业设计的应用，采用按需付费模式，便捷且成本低，无需聘请内部团队或依赖自由职业者。

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.