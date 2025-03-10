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最热门 最近添加 3D 建模软件 - 最热门应用

3D 建模软件包含旨在创建对象或角色的基本三维模型的程序。这些工具通常包括附加功能，例如用于添加纹理、照明和颜色的 3D 绘画，从而能够创建详细且逼真的模型。模型完成后，可以使用 3D 渲染和动画工具对其进行动画处理并使其栩栩如生。 电视和电影、游戏、营销和虚拟现实等行业的项目越来越依赖这些 3D 工具。图形设计师可以直接将未渲染的 3D 模型用于网站和媒体剧照。但是，专门为建筑设计、土木工程或其他 CAD 相关功能而设计的软件不属于 3D 建模软件。