3D 建模软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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3D 建模软件包含旨在创建对象或角色的基本三维模型的程序。这些工具通常包括附加功能，例如用于添加纹理、照明和颜色的 3D 绘画，从而能够创建详细且逼真的模型。模型完成后，可以使用 3D 渲染和动画工具对其进行动画处理并使其栩栩如生。 电视和电影、游戏、营销和虚拟现实等行业的项目越来越依赖这些 3D 工具。图形设计师可以直接将未渲染的 3D 模型用于网站和媒体剧照。但是，专门为建筑设计、土木工程或其他 CAD 相关功能而设计的软件不属于 3D 建模软件。
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SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS是一款3D CAD软件，帮助工程师和设计师创建、模拟和管理产品设计，适用于多个行业。
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab是一款高效的3D雕塑应用，优化于虚拟现实设备，允许用户在沉浸式环境中创建详细的数字资产和模型。
TilesView
tilesview.ai
Tilesview 是一款基于人工智能的软件，可帮助客户为其空间创建理想的设计。它显示任何带有选定图块的房间的 3D 视图。它提供各种类别的各种房间预览。为了获得最好的公司品牌，它允许客户在制作或创建房间预览时使用他们的公司徽标。将 TilesView 集成到网站中非常简单，并为客户提供了一个额外的工具来做出有关客户产品的决策。其技术可以轻松上传瓷砖设计，以扩大客户的产品组合以供客户展示。它可以帮助客户制作不同的布局和图案，通过构建预览来制作他们喜欢的设计。只需将两个或多个瓷砖混合在一起即可。在房间预览中，客户可以将光面瓷砖视为哑光表面，以便客户可以自由发挥想象力。将房间预览保存为图像或 PDF 并在社交媒体上分享。
Prontto
prontto.co
Prontto 让您可以在短短 24 小时内轻松交付专业设计。我们用即用即付的方式取代昂贵的内部团队和不可靠的自由职业者。只需花费一小部分价格即可享受所有便利。它是完全异步的，您可以邀请无限的团队成员来管理您的请求仪表板！我们的客户开展的活动需要丰富的经验、精确度、知识和培训；员工流动率和与适应时间相关的成本对其业务构成威胁。我们帮助他们减少与招聘、设备和办公空间相关的间接费用。
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX是一个免费的在线3D设计协作平台，支持远程协作、3D项目共享和AR/VR体验创建，无需编码。
Quixel
quixel.com
Quixel Suite 是迄今为止最容易使用的纹理工具集，能够极大地加快管道和传统工作流程。
Imagine.io
imagine.io
借助 3D 的力量创建令人惊叹的视觉效果。通过 3D 让您的产品栩栩如生。全部来自您的浏览器。 Imagine.io 允许您为商店、社交媒体或任何地方创建高转化率的产品视觉效果。 Imagine.io 是一家 B2B SaaS 初创公司，创建了一个易于使用的 3D 内容创建平台，使家具、家居配件、纺织品制造商等能够在没有任何工程或 3D 设计背景的情况下创建令人惊叹的逼真 3D 内容。其尖端的实时 3D 图形技术由 3D 专家团队构建，并将基于云的渲染技术全部封装在易于使用的 Web 界面中。与工作室摄影相比，它可以帮助客户在几分钟内（而不是几小时或几天）创建 3D 图像，而成本仅为工作室摄影的一小部分。事实证明，其 3D 内容可以极大地节省时间和金钱，同时显着提高销售额和利润。 您可以将其视为 3D 的 Canva。 创建产品图像节省 70% 的成本和 80% 的时间 将电子商务转化率从 55% 大幅提升至 500% 以上 更快地创建原型并在制造前获得预订单 制作最高质量的逼真 3D 图像、视频、虚拟展厅和增强现实体验 受到 130 多家领先制造商和零售商的信赖。
Sibe
sibe.io
Sibe 是一个用于安全查看、共享和接收 3D 设计反馈的云平台。它被产品和项目经理、工程师、设计师、营销人员、自由职业者和客户使用；这是单一事实来源。借助 Sibe，用户可以与模型交互、对特定细节发表评论、从团队获取反馈、比较不同版本等等。它可以在任何地方的任何设备上访问，并且支持所有常见的 3D 文件格式。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
新的行业标准建筑工地物流平台 cmBuilder 通过快速、简单的基于云的工作流程、强大的排序模拟功能和无与伦比的实时协作，使 4D 建筑工地物流民主化
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD是一款基于Web的3D建模软件，提供易于使用的工具，支持建模、雕刻、动画和3D打印准备，适合初学者和设计师。
Modsy
modsy.com
Modsy是一个在线室内设计平台，利用AI提供3D房间可视化，用户可以定制设计方案，浏览家具并直接购买。
VREE Labs
vree.ai
在 VREE Labs，我们的使命是通过我们的生成 3D 技术改变电子商务格局 - 通过开发由 AI 和技术支持的 3D 建模解决方案，将产品页面中的少量图像无缝转换为 AR/VR 商务的 3D 模型。深度学习方法使我们的合作伙伴和用户能够以更低的成本立即生成高保真 3D 模型，且无需技术投入。我们的方法可将成本和时间降低 99%，并最大限度地提高投资回报率。 我们的目标是： 1.节省您的时间和成本， 2.消除手动流程， 3. 为您省去后勤方面的麻烦， 4. 制作一个易于使用的 DIY 工具，而不是寻求第三方专业知识。
Avataar
avataar.ai
Avataar 正在利用空间叙事的力量彻底改变行业，通过实现人工智能驱动的生成视觉体验进入视觉发现的新时代。其全球首个以人工智能为主导的计算机视觉平台采用深度学习方法，为不同的企业、品牌和用户创造互动体验。 Avataar 拥有 10 多项专利，并担任 Khronos 3D 商务部主席，处于推动神经创新并为制定可互操作行业标准做出贡献的前沿。该公司与 Khronos、Nvidia、Meta、Google、AWS 等主要利益相关者以及蓝筹投资者（红杉资本和 Tiger Global）的战略合作伙伴关系，突显了其致力于在全球范围内推动革命性转变、重新构想产品体验和前所未有的视觉发现。
Trendspek
trendspek.com
Trendspek 是一个基于云的资产建模和分析平台，可将数据（无人机图像、传感器、热、GPS、BIM、LiDAR）转换为可通过网络浏览器安全访问的交互式 3D 数字孪生。在您的办公桌上进行目视检查，以毫米级细节全面了解资产状况。无需实地考察即可获取详细见解。使用强大的工具来分析结构缺陷。并排查看模型以观察变化。通过密切监控趋势来增强预测性维护。资产所有者和工程师使用它来最大限度地降低风险并优化工作流程。 - 在数小时而不是数周内检查资产 - 减少现场人员 - 成本降低高达 90% - 覆盖 90% 以上的资产（而不是 20% 的代表性检查）
Coohom
coohom.com
Coohom是一个3D室内设计平台，用户可以快速创建房间设计和平面图，支持团队协作与可视化设计。
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim是一个AI工具，将2D图像转换为3D模型，支持游戏、电子商务等行业，提供多种导出格式。
Artflow
artflow.ai
Artflow是一款AI驱动的数字绘画应用，提供多种工具和功能，适合初学者和专业艺术家进行创作和分享。
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me是一个跨游戏化身平台，用户可以通过自拍生成3D化身，并在600多个兼容应用和游戏中使用。
Vectary
vectary.com
Vectary是一个在线3D设计平台，允许用户创建和管理3D模型和增强现实内容，支持协作和多种文件格式导入导出。