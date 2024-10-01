3D 建模软件 - 最热门应用 - 北马里亚纳群岛

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
3D 建模软件包含旨在创建对象或角色的基本三维模型的程序。这些工具通常包括附加功能，例如用于添加纹理、照明和颜色的 3D 绘画，从而能够创建详细且逼真的模型。模型完成后，可以使用 3D 渲染和动画工具对其进行动画处理并使其栩栩如生。 电视和电影、游戏、营销和虚拟现实等行业的项目越来越依赖这些 3D 工具。图形设计师可以直接将未渲染的 3D 模型用于网站和媒体剧照。但是，专门为建筑设计、土木工程或其他 CAD 相关功能而设计的软件不属于 3D 建模软件。
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Vectary
vectary.com
使用 Vectary Web AR 查看器和 3D 产品配置器为电子商务网站构建身临其境的体验。在所有移动平台（iOS 和 Android）上将 3D 和增强现实内容发布到任何网站。让网站访问者一键即可在增强现实中预览产品 - 无需安装额外的应用程序。优点： - 无需编码技能 - 实施简单 - 兼容所有电子商务平台 - 无需安装额外的应用即可获得 AR 体验 - 自动 AR 优化 - 素材库 - 可定制的 API
Artflow
artflow.ai
Artflow 让用户在人工智能的帮助下生成视觉内容。我们坚信创造力的解放行为，并希望允许任何人制作并与世界分享他们的创作，在积极的环境中进行实验并通过这种新颖的媒介表达自己。
SelfCAD
selfcad.com
问题：专业级 3D 软件很难学习，而入门级软件则滞后且有限。而且它们都需要多个程序才能完成 3D 打印工作。该解决方案 SelfCAD 提供专业级功能，易于学习、快速，并且不需要任何其他程序即可完成 3D 打印工作。 SelfCAD 正在为 3D CAD 行业做同样的事情，就像 Wix 为网页设计行业和 Canva 为图形设计行业所做的那样。目标市场 中级 3D 建模用户、B2C 和 B2B2C 创始人 Aaron Breuer- 创始人兼总裁 George Weinberger 首席执行官
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 软件工具，可让您创建、模拟、发布和管理数据。 SOLIDWORKS 产品易于学习和使用，可帮助您更好地设计产品。
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim 是一款人工智能驱动的工具，可将 2D 图像转换为 3D 模型。它的开发重点是游戏、AR/VR、电子商务和 3D 打印行业，有助于从照片中交付可立即投入生产的 3D 资产。 该工具的工作原理是用户上传他们需要的模型的图像或描述。然后 Kaedim 的人工智能开始根据这些输入创建模型。 初始模型生成后，将由 Kaedim 艺术家进行审查和完善过程，以确保最佳质量。完成的模型即可下载。 Kaedim 的工具对于加快资产开发时间表特别有用。它还包括一个提供多种即用型 3D 资产选择的市场。 Kaedim 旨在确保输出符合行业标准，并且是通过与艺术家密切合作而构建的。 Kaedim...
Coohom
coohom.com
3D 渲染和产品可视化软件，具有强大的 AR 和 VR 功能，专用于室内设计、家居装饰、厨房和浴室、酒店、照明、家居装修、改造和建筑！将零售、制造和电子商务转变为令人难以置信的购买体验，并显着提高您的企业的销售增长和营销转化率，卓越的 3D 渲染和产品可视化一站式服务，提供令人惊叹的 CGI 解决方案和沉浸式增强现实来优化大规模的工作效率和设计质量！全球每天有超过 800 万设计师和 35,000 家企业在使用 Coohom，我们是一个值得信赖的社区！
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me 是一个虚拟宇宙的跨游戏虚拟形象平台。它可以让您创建带有自拍照的 3D 头像，并在 600 多个兼容的应用程序和游戏中使用它。您可以在 VRChat 中探索虚拟世界，在 MeetinVR 中加入会议，或者使用 LIV 向您的粉丝直播 - 所有这些都可以通过您在虚拟世界中代表您的个人头像进行。任何开发人员都可以使用我们的免费头像 SDK 将 Ready Player Me 集成到他们的应用程序和游戏中。它与 Unity 和 Unreal Engine 兼容，并且在 Web、移动和桌面平台上运行良好。
Modsy
modsy.com
利用 Modsy 的在线室内设计服务改变您的空间。与经验丰富的室内设计师合作。无限修改。今天就开始吧。
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX 是最强大的免费 3D 设计协作平台，100% 在线。与同事就 3D 项目进行远程合作，并轻松与客户分享您的工作成果。无需任何代码即可快速创建 Web3D、AR 和 VR 体验。
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab 是一款针对虚拟现实设备进行优化的高效 3D 雕刻应用程序。该软件利用 VR 技术提供身临其境的直观界面，使设计师能够在 3D 空间中进行雕刻，从而将控制力和创作自由度提升到新的水平。借助 Shapelab，用户可以轻松创建高质量的 3D 资产，用作道具、角色、应用程序、游戏和虚拟世界的概念，以及数字概念艺术和故事板。 Shapelab 使用多边形而不是体素，可以雕刻令人惊叹的、细节丰富且逼真的 3D 资源，并导入和编辑大型复杂的 3D 扫描。
Imagine.io
imagine.io
借助 3D 的力量创建令人惊叹的视觉效果。通过 3D 让您的产品栩栩如生。全部来自您的浏览器。 Imagine.io 允许您为商店、社交媒体或任何地方创建高转化率的产品视觉效果。
TilesView
tilesview.ai
Tilesview 是一款基于人工智能的软件，可帮助客户为其空间创建理想的设计。它显示任何带有选定图块的房间的 3D 视图。它提供各种类别的各种房间预览。为了获得最好的公司品牌，它允许客户在制作或创建房间预览时使用他们的公司徽标。将 TilesView 集成到网站中非常简单，并为客户提供了一个额外的工具来做出有关客户产品的决策。其技术可以轻松上传瓷砖设计，以扩大客户的产品组合以供客户展示。它可以帮助客户制作不同的布局和图案，通过构建预览来制作他们喜欢的设计。只需将两个或多个瓷砖混合在一起即可。在房间预览中，客户可以将光面瓷砖视为哑光表面，以便客户可以自由发挥想象力。将房间预览保存为图像或 PD...
VREE Labs
vree.ai
在 VREE Labs，我们的使命是通过我们的生成 3D 技术改变电子商务格局 - 通过开发由 AI 和技术支持的 3D 建模解决方案，将产品页面中的少量图像无缝转换为 AR/VR 商务的 3D 模型。深度学习方法使我们的合作伙伴和用户能够以更低的成本立即生成高保真 3D 模型，且无需技术投入。我们的方法可将成本和时间降低 99%，并最大限度地提高投资回报率。 我们的目标是： 1.节省您的时间和成本， 2.消除手动流程， 3. 为您省去后勤方面的麻烦， 4. 制作一个易于使用的 DIY 工具，而不是寻求第三方专业知识。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
新的行业标准建筑工地物流平台 cmBuilder 通过快速、简单的基于云的工作流程、强大的排序模拟功能和无与伦比的实时协作，使 4D 建筑工地物流民主化
Trendspek
trendspek.com
Trendspek 是一个基于云的资产建模和分析平台，可将数据（无人机图像、传感器、热、GPS、BIM、LiDAR）转换为可通过网络浏览器安全访问的交互式 3D 数字孪生。在您的办公桌上进行目视检查，以毫米级细节全面了解资产状况。无需实地考察即可获取详细见解。使用强大的工具来分析结构缺陷。并排查看模型以观察变化。通过密切监控趋势来增强预测性维护。资产所有者和工程师使用它来最大限度地降低风险并优化工作流程。 - 在数小时而不是数周内检查资产 - 减少现场人员 - 成本降低高达 90% - 覆盖 90% 以上的资产（而不是 20% 的代表性检查）
Sibe
sibe.io
Sibe 是一个用于安全查看、共享和接收 3D 设计反馈的云平台。它被产品和项目经理、工程师、设计师、营销人员、自由职业者和客户使用；这是单一事实来源。借助 Sibe，用户可以与模型交互、对特定细节发表评论、从团队获取反馈、比较不同版本等等。它可以在任何地方的任何设备上访问，并且支持所有常见的 3D 文件格式。
Avataar
avataar.ai
Avataar 正在利用空间叙事的力量彻底改变行业，通过实现人工智能驱动的生成视觉体验进入视觉发现的新时代。其全球首个以人工智能为主导的计算机视觉平台采用深度学习方法，为不同的企业、品牌和用户创造互动体验。 Avataar 拥有 10 多项专利，并担任 Khronos 3D 商务部主席，处于推动神经创新并为制定可互操作行业标准做出贡献的前沿。该公司与 Khronos、Nvidia、Meta、Google、AWS 等主要利益相关者以及蓝筹投资者（红杉资本和 Tiger Global）的战略合作伙伴关系，突显了其致力于在全球范围内推动革命性转变、重新构想产品体验和前所未有的视觉发现。
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Prontto 让您可以在短短 24 小时内轻松交付专业设计。我们用即用即付的方式取代昂贵的内部团队和不可靠的自由职业者。只需花费一小部分价格即可享受所有便利。它是完全异步的，您可以邀请无限的团队成员来管理您的请求仪表板！我们的客户开展的活动需要丰富的经验、精确度、知识和培训；员工流动率和与适应时间相关的成本对其业务构成威胁。我们帮助他们减少与招聘、设备和办公空间相关的间接费用。
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