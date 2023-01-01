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STARZPLAY，没有。中东和北非地区第一大流媒体平台，应有尽有！有阿拉伯语和法语字幕和音频的好莱坞电影吗？我们做到了！与美国同时推出的热门剧集？是的，负载。阿拉伯和土耳其电影和连续剧？绝对地！儿童娱乐？是的！我们还有独家 STARZPLAY 原创系列和优质附加频道，如 discovery+、UFC 阿拉伯、BluTV、AD Sports、Majid TV、现场板球和 Star TV 频道！

网站： starzplay.com

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