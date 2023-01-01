STARZPLAY
starzplay.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“STARZPLAY”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
STARZPLAY，没有。中东和北非地区第一大流媒体平台，应有尽有！有阿拉伯语和法语字幕和音频的好莱坞电影吗？我们做到了！与美国同时推出的热门剧集？是的，负载。阿拉伯和土耳其电影和连续剧？绝对地！儿童娱乐？是的！我们还有独家 STARZPLAY 原创系列和优质附加频道，如 discovery+、UFC 阿拉伯、BluTV、AD Sports、Majid TV、现场板球和 Star TV 频道！
网站： starzplay.com
免责声明：WebCatalog 与“STARZPLAY”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。