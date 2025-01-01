ROAST 是一项提供数据驱动的反馈和专家建议的服务，可帮助用户改善 Tinder、Bumble 和 Hinge 等应用程序上的约会资料。目标是通过优化用户的个人资料，帮助用户将匹配度提高 10 倍并找到更好的匹配项。

Roast是一个约会应用程序配置文件优化平台，旨在帮助单身人士增强其在线约会的影响力。它通过提供个性化的反馈和见解提供了一种全面的方法来改善约会概况。用户可以进行简短的测验，以帮助对反馈定制其特定需求和目标。完成测验后，用户可以上传照片或链接现有的约会配置文件进行分析。

该平台使用AI技术，对数千张由约会专家评为的图像进行了培训，可以分析并提供可行的提示，以便在哪些照片上最有效，以及原因。这有助于用户优化其配置文件以获得更好的匹配。此外，烤肉还提供有关创建有效的BIOS和消息传递策略的专家评论和指导。该平台旨在通过帮助用户真实地展示自己并吸引志趣相投的人来满足各种约会目标，包括休闲关系和更严重的联系。

烤肉的目的是通过专注于质量而不是数量来为用户提供更明智的在线约会方法。它强调了诚实和清晰度在个人资料中的重要性，以确保用户可以与具有相似意图和兴趣的其他人建立联系。通过提供详细的反馈和专家建议，Roast可以帮助用户完善其约会资料，以增加成功比赛的机会。

此描述由 AI（人工智能）生成。AI 可能会犯错。请检查重要信息。

网站： roast.dating

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