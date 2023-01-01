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Rain 是一家加密货币经纪公司，允许您在线购买、出售、交换和存储比特币、以太坊和 70 多种其他加密货币。 Rain 在中东设有办事处，按照金融机构标准提供服务。 Rain 获得巴林中央银行许可作为加密货币交易平台。

网站： rain.com

免责声明：WebCatalog 与“Rain”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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