Racaty
racaty.net
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Racaty”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
安全地存储、同步和共享您自己的数据。强大的商业功能，让每个人都轻松！
网站： racaty.net
免责声明：WebCatalog 与“Racaty”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
您可能还会喜欢
ThunderDrive
app.thunderdrive.io
Sync
cp.sync.com
Proton Drive
drive.proton.me
Holistics
secure.holistics.io
Basin
usebasin.com
SecureSafe
app.securesafe.com
MyWorks
app.myworks.software
Snowflake
app.snowflake.com
Roam Research
roamresearch.com
Web Scraper
cloud.webscraper.io
Treasure Cloud
app.treasure.cloud
Zoho Forms
accounts.zoho.com