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使用 WebCatalog 上“Pobuca Connect”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

使用多功能联系人管理应用程序升级您的团队，将您的多个业务联系人列表转换为一个统一的地址簿，并从网络、移动设备甚至 Outlook 和 Gmail 中访问它。添加自定义字段和标签来组织您的联系人、跟踪活动、设置任务并使用 LinkedIn 和电子邮件签名自动丰富您的联系人。今天就可以体验试用版和免费增值版！

网站： pobu.ca

免责声明：WebCatalog 与“Pobuca Connect”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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