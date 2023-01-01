Pobuca Connect
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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
使用多功能联系人管理应用程序升级您的团队，将您的多个业务联系人列表转换为一个统一的地址簿，并从网络、移动设备甚至 Outlook 和 Gmail 中访问它。添加自定义字段和标签来组织您的联系人、跟踪活动、设置任务并使用 LinkedIn 和电子邮件签名自动丰富您的联系人。今天就可以体验试用版和免费增值版！
网站： pobu.ca
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