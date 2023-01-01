WebCatalog
Ola Cabs

Ola Cabs

olacabs.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Ola Cabs”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Ola 是一款为所有乘客和司机提供顶级安全保障的叫车应用程序。我们在全球 250 多个城市拥有超过 200 万多名司机和出租车，在印度、英国、澳大利亚和新西兰为您提供服务。

网站： olacabs.com

免责声明：WebCatalog 与“Ola Cabs”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Luxury Escapes

Luxury Escapes

luxuryescapes.com

Fiji Airways

Fiji Airways

fijiairways.com

TCM Security Academy

TCM Security Academy

academy.tcm-sec.com

Hello Alpha

Hello Alpha

app.helloalpha.com

AshleighTravels

AshleighTravels

ashleightravels.com

See Tickets

See Tickets

seetickets.com

Christian Connection

Christian Connection

christianconnection.com

Adda247

Adda247

adda247.com

Tom's Guide

Tom's Guide

tomsguide.com

Calculator

Calculator

calculator.io

Zoho People

Zoho People

accounts.zoho.com

RE/MAX

RE/MAX

remax.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策