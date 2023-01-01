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Moneycontrol 应用程序是亚洲排名第一的商业和金融应用程序。使用 Moneycontrol 应用程序在您的智能手机上跟踪印度和全球金融市场的最新动态。它涵盖了 BSE、NSE、MCX 和 NCDEX 交易所的多种资产，因此您可以轻松跟踪指数（Sensex 和 Nifty）、股票、期货、期权、共同基金、商品和货币。使用投资组合和观察列表监控您的投资。随时了解我们的新闻和个人理财部分涵盖的广泛新闻。通过 CNBC AWAAZ（印地语）、CNBC BAJAR（古吉拉特语）和 CNBC PRIME HD 的直播，获取专家的观点、对金融市场的深入报道和分析。

网站： moneycontrol.com

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