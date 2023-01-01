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矿工和商人银行于 1902 年 6 月 10 日由三位当地商人成立，为该镇的商人和矿工提供服务。我们仍然是一家以社区为中心的小型当地银行，致力于客户服务，并希望为客户提供个性化服务。我们的客户是人——而不仅仅是数字。我们致力于提供良好的客户服务——这是我们的目标。

网站： minersandmerchantsbank.com

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