学习编码从未如此简单！ 提升您的职业生涯，构建应用程序和网站，甚至成为一名开发人员。 Mimo 让学习编码和深入研究计算机科学变得尽可能直观和简单，以便每个人都可以逐步学习编码——本世纪的技能。 您将通过实践学习使用 Python、JavaScript、HTML 进行编码，通过简短的编码课程，编写代码并在我们的移动代码编辑器中运行，该编辑器的工作方式类似于 IDE，可让您运行代码、与 Mimo 的编码社区互动，创建项目，学习多种编程语言，并按照自己的节奏做更多事情！借助 Mimo，您可以在繁忙的日常日程中，只要有几分钟空闲时间，就可以进行编码。 Mimo 被数以百万计的学习者使用，是学习 Python、JavaScript、HTML、SQL 等语言编码的最简单、最有效的方式。我们的编程课程和课程适合所有人，即使之前很少或没有编码经验。

网站： mimo.org

免责声明：WebCatalog 与“Mimo”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。