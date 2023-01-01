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Microwire.news（又名 microwire.info）是一个内容推广和放大平台，用于相关行业的新闻、事件、简短的产品和服务评论、评论和分析。涵盖的行业包括网络安全、人工智能、机器人和工业自动化、工业安全和安保、高保真（hifi）音频、多媒体、AR/VR、智能设备（智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等）、音视频设备（摄影） 、摄像、直播、医疗保健等）。在这里阅读、收听和查看社论、音频和视频内容。它在 2015 年 RAGAN PR Daily Awards 中获得了荣誉奖。

网站： microwire.news

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