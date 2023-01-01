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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

一次查看多个加密货币 TradingView 图表。自定义图表或全屏查看。添加自定义替代币。全部免费。 1x1 一直到 10x10 一页图表。

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