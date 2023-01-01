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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

LINE WORKS 是一款工具，可在一个应用程序中提供您工作所需的所有通信功能，包括 LINE 聊天和图章，以及日历和地址簿。每个公司、组织或团队都可以注册和使用 LINE WORKS，并且第一个启动LINE WORKS的人可以添加/邀请成员开始沟通。通过LINE WORKS，不同代际和IT经验的人都可以更顺畅地沟通，无论公司规模、行业类型或工作类型！ 商务聊天：LINE WORKS 是一款工具，可让您在一个应用程序中完成工作所需的所有通信，包括熟悉的 LINE 聊天和图章，以及日历和地址簿。每个公司、组织或团队都可以注册和使用 LINE WORKS，当第一个打开 LINE WORKS 的人添加/邀请成员时，沟通就开始了。借助 LINE WORKS，您可以促进不同代际和 IT 经验的人们之间的沟通，无论公司规模、行业或职业如何！

网站： line.worksmobile.com

免责声明：WebCatalog 与“LINE WORKS”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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