Lidl Srbija

我们是 LIDL - 欧洲第一大零售连锁店，具有动态增长趋势。 Lidl 的网络遍布 32 个欧洲国家和美国，包括 11,550 家现代化折扣店，拥有 341,000 名员工。 利德尔 塞尔维亚 利德尔基金会KG 是一家德国国际折扣零售商连锁店，在欧洲和美国经营着 11,000 多家商店。

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