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将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

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您的所有灵感都集中在一处。 使用 AI 轻松组织视觉库、营造氛围并向您的团队介绍 Kive。

网站： kive.ai

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