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INDmoney 是一款用于跟踪、储蓄、计划和投资的 SuperMoney 应用程序。 INDmoney 自动且安全地跟踪您的所有投资、贷款、费用、信用卡、储蓄账户、公积金、公积金。您可以跟踪经纪人、银行、分销商和顾问。 INDmoney 建议您采取措施来省钱、改善您的投资组合，然后以零佣金进行投资。您可以直接投资印度的美国股票、免佣金直接计划共同基金和 SIP、FD（定期存款）、债券和 PMS。

网站： indmoney.com

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