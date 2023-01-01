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代码。学习。重复。下一级软件开发人员指标，由不同于任何其他工具的代码审查工具提供支持。 GitClear 帮助工程团队共同跟踪 Google DORA 统计数据、减少技术债务并加快交付速度。
网站： gitclear.com
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