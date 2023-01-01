Funimation Global Group, LLC 是一家美国娱乐公司，专门从事东亚媒体（尤其是日本动漫）的配音和发行。该公司由福永将军和他的妻子辛迪创立，丹尼尔·科卡诺格及其家人出资，他们成为该公司的投资者。 Funimation 总部位于德克萨斯州 Flower Mound，是北美领先的动漫和其他外国娱乐产品发行商之一。已授权《龙珠》、《海贼王》、《游游白书》、《我的英雄学院》、《进击的巨人》、《妖精的尾巴》、《黑色四叶草》、《水果篮子》、《暗杀教室》、《星际牛仔》、《东京食尸鬼》、《Code Geass》等热门剧集。 。 Funimation 于 2005 年 5 月 11 日被 Navarre Corporation 收购； 2011 年 4 月，Navarre 以 2400 万美元的价格将 Funimation 卖给了包括 Fukunaga 在内的一组投资者。 2017年至2019年，索尼影视娱乐公司（通过索尼影视电视）拥有该公司95%的股份，自2019年起，索尼集团公司通过其两个子公司之间的合资企业运营该公司：索尼影视娱乐公司（通过索尼影视）电视）和日本索尼音乐娱乐公司（通过 Aniplex）。

网站： funimation.com

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