FormBold
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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
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静态网站的完整 Web 表单解决方案。 FormBold 是一个强大的表单 API 和无服务器表单后端，可与所有托管、SSG 和框架配合使用。直接将表单提交接收到您的电子邮件收件箱、slack、telegram、notion 等。可与任何 Static、Jamstack 和 SSG 网站一起使用，包括 - HTML、React、Next.js、Gatsby、Vue、Nuxt、Hugo 和 Jekyll。
网站： formbold.com
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