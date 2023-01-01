eBay Inc. (EE-bay)（全部小写）是一家美国跨国电子商务公司，总部位于加利福尼亚州圣何塞，通过其网站促进消费者对消费者和企业对消费者的销售。 eBay 由皮埃尔·奥米迪亚 (Pierre Omidyar) 于 1995 年创立，成为互联网泡沫时期著名的成功故事。截至 2019 年，eBay 是一家价值数十亿美元的企业，业务遍及约 32 个国家。该公司管理 eBay 网站，这是一个在线拍卖和购物网站，个人和企业在全球范围内买卖各种商品和服务。该网站对买家免费使用，但卖家在有限数量的免费列表后需要支付列出物品的费用，并且在这些物品被出售时再次收取费用。 除了 eBay 最初的拍卖式销售外，该网站已经发展和扩展为包括：即时“立即购买”购物；通过通用产品代码、ISBN 或其他类型的 SKU 编号购物（通过 Half.com，该网站已于 2017 年关闭）；在线分类广告（通过 Kijiji 或 eBay 分类广告）；在线活动门票交易（通过 StubHub）；和其他服务。 eBay 此前提供在线汇款作为其服务的一部分（通过 PayPal，该公司在 2002 年至 2015 年期间是 eBay 的全资子公司）。

网站： ebay.com

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