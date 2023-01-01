Divisare 是二十多年来对当代建筑进行选择和分类的努力的结果。耐心、细心地工作，一个又一个图像，一个又一个项目，为您提供组织当代建筑知识的理想工具。我们想要一个缓慢、专注的网络，而不是快速、分散注意力的网络。我们不喜欢匆忙地阅读信息，而更喜欢冷静地吸收知识。这就是为什么 Divisare 是一个可以不受干扰地缓慢感知建筑的地方。没有点击 — 喜欢 — 推文 — 分享，没有广告、横幅、弹出窗口。只是建筑，不多也不少。

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