Decathlon Switzerland
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Decathlon Switzerland”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
decathlon.ch 是瑞士领先的运动器材供应商，有超过 100 种运动可供探索。 ✓数千种产品免费送货*。 加上 decathlon.ch 上您可以发现的 100 项运动，您是瑞士顶级的运动器材供应商。 ✓Livraison Offerte* 提供多种产品。
网站： decathlon.ch
免责声明：WebCatalog 与“Decathlon Switzerland”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。