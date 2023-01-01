Crowdsource

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回答有趣而简单的问题，产生巨大的影响！通过关卡、解锁徽章并分享您的成就！您的自愿贡献将使 Google 产品在您所在的地区变得更好。教 Google Assistant 更好地理解含义，针对您的语言改进 Google 翻译，并帮助 Google Photos 识别物体。这些只是您可以为改善本地和全球 Google 所做的不断增长和多样化的贡献中的一小部分。
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