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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

回答有趣而简单的问题，产生巨大的影响！通过关卡、解锁徽章并分享您的成就！您的自愿贡献将使 Google 产品在您所在的地区变得更好。教 Google Assistant 更好地理解含义，针对您的语言改进 Google 翻译，并帮助 Google Photos 识别物体。这些只是您可以为改善本地和全球 Google 所做的不断增长和多样化的贡献中的一小部分。

网站： crowdsource.google.com

免责声明：WebCatalog 与“Crowdsource”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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