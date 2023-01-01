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CommonFloor.com 是印度领先的在线房地产门户网站，可通过手机上的 CommonFloor 应用程序简化您的房地产和房产搜索。通过应用程序发布您对出售或租赁房产或公寓的要求，并让数百万卖家和买家看到。浏览该应用程序，了解班加罗尔、孟买、德里、海得拉巴、浦那和更多城市的待售或出租公寓。获取三维视图、天空视图以及公寓、别墅、公寓、地块、商店、商业办公室和建筑楼层的局部游览，让您的决策更加轻松。

网站： commonfloor.com

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