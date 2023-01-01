CBC Sports
cbc.ca
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“CBC Sports”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
从 CBC Sports 获取有关 NHL 曲棍球、CFL 和 NHL 橄榄球、MLB 棒球、NBA 篮球、冰壶、滑雪等的最新头条新闻、观点和视频... CBC Sports 是加拿大广播公司的一个部门，负责英语体育赛事广播。 CBC 的体育节目主要在 CBC Television、CBCSports.ca 和 CBC Radio One 上播出。
网站： cbc.ca
免责声明：WebCatalog 与“CBC Sports”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。