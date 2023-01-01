CarCoPoLo GPS 车辆追踪器，让您以零安装成本追踪您的车辆。 CarCoPoLo 是一个简单而智能的移动应用程序，利用固定的 GPS 单元来跟踪您的车辆。 现在，您可以在一张地图上实时查看车辆，随时随地跟踪车辆的当前位置、速度和距离，并使用可定制的 GEOFENCE 功能提供即时通知。通过“嗡嗡声”，您可以通知车​​内的司机您已准备好接载。 此外，还可以使用 CarCoPoLo 移动应用程序将车辆和驾驶员文件存储在您伸手可及的地方。您可以从云端访问重要的车辆数据。

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