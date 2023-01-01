Carcopolo
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Carcopolo”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
CarCoPoLo GPS 车辆追踪器，让您以零安装成本追踪您的车辆。 CarCoPoLo 是一个简单而智能的移动应用程序，利用固定的 GPS 单元来跟踪您的车辆。 现在，您可以在一张地图上实时查看车辆，随时随地跟踪车辆的当前位置、速度和距离，并使用可定制的 GEOFENCE 功能提供即时通知。通过“嗡嗡声”，您可以通知车内的司机您已准备好接载。 此外，还可以使用 CarCoPoLo 移动应用程序将车辆和驾驶员文件存储在您伸手可及的地方。您可以从云端访问重要的车辆数据。
网站： carcopolo.com
免责声明：WebCatalog 与“Carcopolo”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。