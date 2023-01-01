BOAST Groupware
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BOAST Groupware 是唯一提供 15 个完全集成模块的商业软件平台，具有单点登录功能，还可以与您当前的应用程序集成，从而提供全面且易于使用的解决方案。 BOAST 模块包括：费用、培训、文档、项目、票务/案例、资产管理、会议、时间表、CRM、销售业务、自定义报告、工作流程、密码库、联系人，还跟踪休假情况。 BOAST 让工作变得更轻松！今天就让 BOAST 简化您的工作。
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