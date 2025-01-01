Bitpanda是一个数字投资平台，用户可以在手机或电脑上方便地交易加密货币和贵金属，如比特币和黄金，支持24/7操作。

购买加密货币和贵金属。毫不费力。在您的手机或桌面上投资比特币、黄金等。快速、安全、24/7。

Bitpanda是一个综合的数字投资平台，允许用户交易广泛的资产，包括加密货币，商品和股票。它提供了一个用户友好的界面，旨在使初学者和经验丰富的商人都可以进行投资。该平台支持100多个加密货币的交易，并提供了诸如实时烛台图表和各种订单类型之类的功能，可满足不同的交易需求。

使用Bitpanda的关键好处之一是它可以将多个金融产品集成到一个平台中。用户可以在各种资产类别上管理其投资，包括加密货币，贵金属和交易所贸易资金（ETF）。该平台还支持多种法定货币，使其为不同地区的用户提供方便。

Bitpanda提供了两个主要接口：初学者的标准版本和高级交易者的Bitpanda Pro。 Bitpanda Pro提供了高级功能，例如综合交易终端和订单书籍，提供了更复杂的交易经验。该平台已完全许可，并符合相关的财务法规，从而确保了安全且合规的交易环境。

除了其交易能力外，Bitpanda还参与了各种伙伴关系和计划，以增强其在数字投资格局中的影响力。这些合作通常着重于扩大用户参与度，并通过数字激活提供独特的体验。总体而言，Bitpanda是有兴趣探索数字投资和有效管理其金融资产的人的多功能平台。

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网站： bitpanda.com

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