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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Bibliogram 是一个网站，它从 Instagram 的公共个人资料视图中获取数据，并将其放入一个更友好的页面中，该页面加载速度更快，提供可下载的图像，消除广告，生成 RSS 提要，并且不会敦促您注册。看一个例子。

网站： bibliogram.art

免责声明：WebCatalog 与“Bibliogram”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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