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将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

BasicOps 是项目和任务管理以及更多功能。这是一个简单但功能强大的平台，可帮助您保持井井有条，并清楚需要完成什么、何时完成以及由谁完成。借助 BasicOps，您可以创建项目、在会议中做笔记、将其转换为您自己和团队的任务、设置截止日期、使用在线聊天以及通过聊天轻松启动 Zoom 通话。聪明工作、快乐工作，在这里工作：您的运营基地。开始免费使用 BasicOps。

网站： basicops.com

免责声明：WebCatalog 与“BasicOps”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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