BasicOps
app.basicops.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“BasicOps”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
BasicOps 是项目和任务管理以及更多功能。这是一个简单但功能强大的平台，可帮助您保持井井有条，并清楚需要完成什么、何时完成以及由谁完成。借助 BasicOps，您可以创建项目、在会议中做笔记、将其转换为您自己和团队的任务、设置截止日期、使用在线聊天以及通过聊天轻松启动 Zoom 通话。聪明工作、快乐工作，在这里工作：您的运营基地。开始免费使用 BasicOps。
网站： basicops.com
免责声明：WebCatalog 与“BasicOps”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。