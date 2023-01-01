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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

借助 Basaas，您可以为每位员工实现无缝数字化工作，同时提高生产力。 Basaas 包括统一集成的数字工作场所和跨应用程序任务管理，可提高您的工作效率。您可以通过独立于设备的数字工作场所为每位同事提供支持，并为团队或部门分发您的应用程序。您还可以将所有任务管理工具集成到总体解决方案中，并在单个解决方案中简化所有员工的日常工作。

网站： workplace.basaas.com

免责声明：WebCatalog 与“Basaas”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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