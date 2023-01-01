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AlignBooks 是印度排名第一的基于云的会计软件。它是满足您所有业务需求的一站式解决方案。它是一个用于管理会计、计费、库存、财务、人力资源/薪资、CRM、POS、工作和生产的在线解决方案。它可以在移动设备和桌面设备上使用，因此非常易于使用且价格非常实惠。 AlignBooks 被超过 19 个垂直行业广泛接受，并拥有来自这些行业的超过 30,000 名客户，以及超过 218000 多个预定义 SKU。
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